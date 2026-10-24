Digital Arrest Scam:‘दोन तासांत दिल्लीला या’; पोलिसांच्या नावाने धमकावून ४३ लाख उकळले

मुकुंदवाडी: डिजिटल अरेस्टसारख्या प्रकारातून फसवणुकीच्या घटनांचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे. विश्वास बसेल, अशी थाप मारली जात असल्याने नागरिकही सहज अशा धमक्यांना घाबरून सायबर भामटे सांगतील ते करतात. त्यामुळे आयुष्यभराची जमापुंजी तर जातेच; परंतु तब्बल १४ दिवसांपर्यंत घराबाहेर न हलू देता ‘डिजिटल अरेस्ट’सारखे प्रकार समोर आले. असाच एक प्रकार सिडको एन-२ भागात समोर आला. ४६ वर्षीय योगेश गुजर यांना डिजिटल अरेस्ट करत ४३ लाख रुपये खात्यातून लांबविले. या प्रकरणी विजय खन्ना, राहुल गुप्ता आणि एका मोबाइल नंबर धारक अशा तिघा भामट्याविरुद्ध मुकुंदवाडी ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..योगेश प्रकाश गुजर (वय ४६, रा. एन-२, महाजन कॉलनी, सिडको) यांनी फिर्याद दिली. ते ‘बीएसएनएल’मध्ये काम करत होते. सध्या ते घरीच असतात. त्यांना ५ सप्टेंबरला सकाळी फोन आला.‘ट्राय’ संस्थेतून बोलत असून तुम्ही हे सीमकार्ड दिल्ली येथे विकत घेतले. तुमच्या मोबाइलवरून चुकीचे मेसेजेस पाठवले आहेत. तुमच्याविरोधात दर्यागंज (दिल्ली) येथे गुन्हा नोंद झाला असून, दोन तासांत दिल्लीत या, अन्यथा तुमचा मोबाइल नंबर बंद करू,’ असे धमकावले..फिर्यादीला न्यायालयाचे पत्रपुन्हा सात सप्टेंबर आणि नऊ सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉल केला. आज तुमची कोर्टाची तारीख आहे, हा कॉल कोर्टाला कनेक्ट करून दिला तिथे बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी तुमचा आवाज नरेश गोयल यांच्यासोबत मॅच होत आहे, त्यांच्याकडे तुमचे एटीएम सापडले असून, तुमची प्रॉपर्टी सीज करण्यात येईल. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे पत्र विजय खन्ना याने फिर्यादीला पाठविले..तुमच्यावर गुन्हा दाखल झालाय,दोन तासांत दिल्लीला या’ म्हणत धमकावले! डीपी हटविल्याने झाला भांडाफोडचार-पाच दिवसांनी आरोपींनी त्यांच्या व्हॉटसअपचा डीपी लावलेला दिल्ली पोलिसांचा लोगोच गायब असल्याचे लक्षात आले. दरम्यान, आपली फसवणूक स्पष्ट झाल्याने त्यांनी पोलिसांत धाव घेत फिर्याद दिली. या घटनेचा तपास पोलिस निरीक्षक विवेक सोनवणे करत आहेत.‘ट्राय’ प्राधिकरणातून बोलत असल्याची मारली थाप.फिर्यादी घाबरताच सिक्रेट खात्यात रक्कम जमाफिर्यादीने घाबरून ‘असे काही करू नका,’ म्हणताच आरोपींनी गुप्ता याला कॉल जोडून दिला, त्याने तीनही खात्यांतील रक्कम एका सिक्रेट सुपरव्हिजन खात्यात जमा करण्यास सांगितले. फिर्यादीचे २८ सप्टेंबर चेक बुक आल्यानंतर त्याद्वारे २२ लाख रुपये आरोपींनी दिलेल्या केरळच्या खात्यावर, तर एफडी मोडून पाच लाख जामखिंडीच्या खात्यावर पाठविले. २ ऑक्टोबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान विविध खात्यातील रक्कम एकत्र करत १६ लाख ४० हजार जमा केले. ५ ऑक्टोबरला पुन्हा आरोपींनी कॉल करून दिलेल्या दिल्ली उत्तमनगर शाखेच्या खात्यावर ८ लाख रुपये फिर्यादीने उर्वरित ८ लाख ४० हजार १२ ऑक्टोबरला गोलेका मंदिर शाखेच्या खात्यावर पाठविले. चार-पाच दिवसांत ही रक्कम तुम्हाला मिळेल, म्हणूनही सांगितले. १५ व १९ ऑक्टोबरला विचारणा केली; पण पैसे जमा झाले नाही..पहिल्या दिवशी ४ तास व्हिडिओ कॉलगुजर यांना ५ सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉलवर दिल्ली पोलिसांच्या वर्दीवर संवाद साधला. तुमचे नरेश गोयल सोबत मनी लॉन्ड्रींगमध्ये नाव आले असून, कॅनरा बॅंकेत खाते उघडले आहे. त्यांच्या घरी तुमचे एटीएम सापडल्याचे सांगितले. या गुन्ह्यात तुम्हाला अटक करण्यात येईल, अटक करायचे नसेल; तर तुमच्या खात्याची सर्व माहिती द्यावी लागेल, असे म्हणत फिर्यादीच्या तीन बॅंक खात्याची माहिती घेतली. आरोपी विजय खन्ना, राहुल गुप्ता नावाच्या व्यक्तींनी संवाद साधत व्हिडिओ कॉलचे एक ॲप डाऊनलोड करण्यास भाग पाडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.