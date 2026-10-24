छत्रपती संभाजीनगर

Digital Arrest Scam:‘दोन तासांत दिल्लीला या’; पोलिसांच्या नावाने धमकावून ४३ लाख उकळले

₹43 Lakh Cyber Fraud: छत्रपती संभाजीनगरमधील सिडको एन-२ परिसरातील ४६ वर्षीय व्यक्तीला दिल्ली पोलिस आणि ‘ट्राय’च्या नावाने धमकावून डिजिटल अरेस्टच्या जाळ्यात ओढण्यात आले. आरोपींनी विविध बँक खात्यांतून ४३ लाख रुपये उकळल्याप्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
A cyber fraud case involving a ₹43 lakh loss through a digital arrest scam has been registered in Mukundwadi, Chhatrapati Sambhajinagar.

A cyber fraud case involving a ₹43 lakh loss through a digital arrest scam has been registered in Mukundwadi, Chhatrapati Sambhajinagar.

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सकाळ वृत्तसेवा
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मुकुंदवाडी: डिजिटल अरेस्टसारख्या प्रकारातून फसवणुकीच्या घटनांचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे. विश्‍वास बसेल, अशी थाप मारली जात असल्याने नागरिकही सहज अशा धमक्यांना घाबरून सायबर भामटे सांगतील ते करतात. त्यामुळे आयुष्यभराची जमापुंजी तर जातेच; परंतु तब्बल १४ दिवसांपर्यंत घराबाहेर न हलू देता ‘डिजिटल अरेस्ट’सारखे प्रकार समोर आले. असाच एक प्रकार सिडको एन-२ भागात समोर आला. ४६ वर्षीय योगेश गुजर यांना डिजिटल अरेस्ट करत ४३ लाख रुपये खात्यातून लांबविले. या प्रकरणी विजय खन्ना, राहुल गुप्ता आणि एका मोबाइल नंबर धारक अशा तिघा भामट्याविरुद्ध मुकुंदवाडी ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला.

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