Chhatrappati Sambhajinagar: पर्यटन संचालनालयाची; एकाकडेही नाही परवानगी; चार दिवसांत पथकाने केली ६३ आस्थापनांची तपासणी

छत्रपती संभाजीनगर: प्रादेशिक पर्यटन संचालनालयाकडून पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी आणि पर्यटन मार्गांवर पर्यटकांसाठी थाटलेले रिसाॅर्ट, पर्यटन व्हिला, फार्म हाउस, अपार्टमेंट अशा विविध पर्यटनाशी संबंधित आस्थापनांची झाडाझडती सुरू आहे. .चार दिवसांत पथकाने ६३ आस्थापनांची तपासणी केली. यात एकाकडेही पर्यटन संचालनालयाची परवानगी नसल्याचे समोर आले.आगामी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षा व सुविधांच्या पूर्वतयारीसाठी, तसेच पर्यटन धोरण-२०२४ अंतर्गत प्रादेशिक पर्यटन संचालनालयाचे उपसंचालक विजय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक जिल्हा पर्यटन अधिकारी अजिमोद्दीन शेख, पर्यटन सहायक डॉ. शिवाजी गायकवाड, सचिन चव्हाण यांच्या पथकाकडून ही तपासणी सुरू आहे..चार दिवसांत खुलताबाद, दौलताबाद आणि वेरूळ येथील पर्यटन आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. पहिल्या दोन दिवसांत पथकाने खुलताबाद, अब्दीमंडी, दौलताबाद येथे तपासणी केली. बुधवारी (ता. आठ) दौलताबाद-वेरूळ परिसरात झाडाझडती घेतली. गुरुवारीही (ता. नऊ) दिवसभर हे पथक वेरुळातच होते. चार दिवसांत ६३ आस्थापनांची तपासणी केली. यापैकी एकानेही पर्यटन संचालनालयाची परवानगी घेतलेली नाही. त्यांना पर्यटन विभाग किंवा शासनाच्या महाअतिथी पोर्टलवर नोंदणी करून आस्थापना अधिकृत करून घेण्याचे आवाहन केले..पथक आज अब्दीमंडीतवेरूळ येथील एका शेतकऱ्याच्या बांधावर प्रत्यक्ष जाऊन कृषी पर्यटन केंद्राची नोंदणी करण्यात आली. उद्या हे पथक (ता.१०) अब्दीमंडी व दौलताबाद परिसरातील उर्वरित आस्थापनांची तपासणी करेल. त्यानंतर पुढील आठवड्यात नांदेडला जाणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्राणाकर्षण."पर्यटनाशी संबंधित पर्यटन व्हिला, फार्महाऊस, अपार्टमेंट, कृषी केंद्र यांनी पर्यटन विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. परंतु, आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना पर्यटन विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येईल. व्यावसायिक आस्थापना असतील तर त्यांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे."- विजय जाधव, उपसंचालक, पर्यटन संचालनालय.