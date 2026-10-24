Voting Percentage: मराठवाड्यात ५८.६७ ; मतदान पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक, मंगळवारी मतमोजणी

छत्रपती संभाजीनगर: औरंगाबाद मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी शुक्रवारी (ता. २३) आठही जिल्ह्यांत शांततेत मतदान प्रक्रिया झाली. सरासरी ५८.६७ टक्के मतदान झाले. सकाळच्या टप्प्यात मतदानाचा वेग काहीसा कमी होता, तो दुपारी बारानंतर वाढला. येत्या मंगळवारी (ता. २७) मतमोजणी होणार आहे.मराठवाड्यात ३ लाख २६ हजार ७०० मतदारांपैकी १ लाख ५४ हजार ७४८ पुरुष मतदार आणि ३६ हजार ९४० महिला मतदार अशा एकूण १ लाख ९१ हजार ६८९ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. धाराशिव जिल्ह्यात सर्वाधिक ६२.५३ टक्के मतदान झाले. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी जिल्हाभरात ठिकाठिकाणी केंद्रांवर पाहणी करत सर्व जिल्ह्यांतील प्रक्रियेचा आढावा घेतला. जी. श्रीकांत यांनी शहरातील मतदान केंद्र क्रमांक १०९ मध्ये मतदानाचा हक्क बजावला..या प्रक्रियेसाठी एकूण ९३५ केंद्राध्यक्ष आणि २८१४ मतदान अधिकारी नियुक्त होते.दुपारनंतर टक्केवारीत वाढसकाळी आठला मतदानाला सुरवात झाल्यानंतर पहिल्या दोन तासांत २१ हजार २९३ मतदारांनी मतदान केले. सकाळी दहापर्यंत ६.५२ टक्के मतदान झाले. दुपारी बारापर्यंत ६८ हजार ७७ मतदारांनी मतदान केले. टक्केवारी २०.८४ वर पोचली. दुपारी दोनपर्यंत १ लाख १७ हजार ६८६ मतदारांनी मतदान केले व टक्केवारी ३६.०२ झाली..म्हणे नोटा ऑप्शन नव्हताया निवडणुकीचे निरीक्षक म्हणून माधवी खोडे-चावरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडणुकीतील मतदान हे मतपत्रिकेद्वारे व पसंतीक्रमानुसार असते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात मदत कक्ष तयार केला होता. दरम्यान, मदत कक्षाच्या ०२४०-२३४३१६४ या क्रमांकावर एका मतदाराने एक फोन करून ‘नोटा’ हा पर्याय का दिला नाही म्हणत प्रशासनाला जाब विचारल्याचे सूत्रांनी सांगितले..आता निकालाकडे लक्षछत्रपती संभाजीनगरातील एमआयडीसी चिकलठाणा भागातील वूडस्टर्म डेकार येथील मतमोजणी केंद्रातील स्ट्राँग रूमकडे छत्रपती संभाजीनगर, जालना येथील मतपेट्या लवकर दाखल झाल्या. नांदेड, हिंगोली जिल्ह्यांतील मतपेट्या दाखल होण्यास वेळ लागला. सर्व मतपेट्या जमा झाल्यानंतर उशिराने स्ट्राँग रूम सील करण्यात आली. मंगळवारी २७ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी ४ हजार ४५५ अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.