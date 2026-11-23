रामेश्वर अमृते.गंगापूर : तालुक्यातील नेवरगाव शिवारातील गोदावरी नदीपात्रात आढळलेल्या अनोळखी पुरुषाच्या मृतदेहाची अखेर ओळख पटली आहे. दगा भिवसन गायकवाड (रा. ढवळेश्वर, ता. मालेगाव, जि. नाशिक) असे मृत व्यक्तीचे नाव असून गंगापूर पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत त्यांच्या नातेवाइकांचा शोध लावला..१८ नोव्हेंबर रोजी नेवरगाव शिवारातील गोदावरी नदीपात्रात एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला होता. मृतदेहाची ओळख पटत नसल्याने गंगापूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. दोन दिवस उलटूनही मृताची ओळख समोर न आल्याने पोलिस आणि नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले होते.मृताची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी शोधपत्रिका प्रसिद्ध करून माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते..पोलिस निरीक्षक चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार व पोलिस हेडकॉन्स्टेबल पाचंगे यांनी तपास सुरु ठेवला.तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार नेवासा तालुक्यातील शिरसपूर येथे ऊसतोडणीसाठी आलेला एक मजूर गोदावरी नदीत गेला असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली.या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मृताच्या नातेवाइकांचा शोध घेतला. त्यानंतर नातेवाईक गंगापूर पोलिस ठाण्यात हजर झाले. कागदपत्रे,फोटोची पडताळणी केल्यानंतर नदीपात्रात आढळलेला मृतदेह दगा भिवसन गायकवाड यांचाच असल्याचे निष्पन्न झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.