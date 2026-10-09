Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा..

सातारा : घरची बेताची आर्थिक परिस्थिती, वडील ट्रकचालक आणि आई शेतमजूर करतात. मात्र, जिद्द आणि मेहनतीच्या जोरावर परिस्थिती बदलण्याची ताकद शिक्षणात असते, याचा प्रत्यय धाराशिव जिल्ह्यातील तेरखेडा या छोट्याशा गावातून पुढे आलेल्या शगुफ्ता शेख यांच्या प्रवासातून येतो. आर्थिक अडचणी, सामाजिक दबाव, स्पर्धा परीक्षांमधील अपयश आणि मानसिक खचलेपण अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जात त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही. आज सहा सरकारी पदांवर निवड मिळविण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली असून, ‘कर निर्धारण आणि प्रशासकीय अधिकारी’ या पदावर त्यांची निवड झाली आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...शगुफ्ता यांचे बालपण तेरखेडा या गावात गेले. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने शिक्षणाचा प्रवास सोपा नव्हता. वडील ट्रक चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत, तर आई शेतमजुरी करून संसाराला हातभार लावत होती. अशा परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करणे आणि पुढे मोठे ध्येय उराशी बाळगणे, हे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक होते. मात्र, परिस्थितीपुढे हार न मानता त्यांनी शिक्षणाची वाट धरली. तेरखेड्यात प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी धाराशिव येथे विज्ञान शाखेचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर लातूर येथे कॉम्प्युटर सायन्समधून इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली. उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी एज्युकेशन लोन घेतले. मेहनत आणि गुणवत्तेच्या जोरावर त्यांची टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएस या कंपनीत कॅम्पस प्लेसमेंटद्वारे निवड झाली..नोकरी सोडून प्रशासकीय सेवेचे स्वप्नइंजिनिअरिंगनंतर पुण्यात काही काळ नोकरी केल्यानंतर शगुफ्ता यांनी प्रशासकीय सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. स्थिर नोकरी आणि नियमित उत्पन्नाचा मार्ग उपलब्ध असतानाही त्यांनी स्पर्धा परीक्षांचे आव्हान स्वीकारले. या निर्णयासाठी सातत्य, संयम आणि मेहनतीची तयारी आवश्यक होती. स्पर्धा परीक्षांच्या सुरुवातीच्या प्रयत्नांत त्यांनी पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण केली; मात्र मुख्य परीक्षेत अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यानंतर राज्य कर निरीक्षक अर्थात एसटीआय पदाची संधी अवघ्या चार गुणांनी हुकली. यश अगदी जवळ येऊनही हातातून निसटल्याने त्यांना मोठा मानसिक धक्का बसला. या अपयशातून सावरण्यासाठी त्यांना दीड वर्षांचा कालावधी लागला..मेहनतीला मिळाले यशसातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि अभ्यासाच्या जोरावर शगुफ्ता यांनी विविध सरकारी भरती परीक्षांमध्ये यश मिळवले. जलसंपदा विभागातील कालवा निरीक्षक, जिल्हा परिषद, मंत्रालय, कृषी विभाग आणि जीएसटी विभागातील विविध पदांसह त्यांची तब्बल सहा सरकारी पदांवर निवड झाली.यापैकी कालवा निरीक्षक पदावर त्यांनी दोन वर्षे सेवा बजावली. इतर निवड झालेल्या पदांपैकी काही पदे त्यांनी सोडली. त्यामुळे त्या संधी इतर पात्र उमेदवारांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. एका पदावर सेवा बजावत असतानाही त्यांनी आपल्या पुढील ध्येयाकडे लक्ष केंद्रित केले. आता ‘कर निर्धारण आणि प्रशासकीय अधिकारी’ या पदावर त्यांची निवड झाली असून, त्या लवकरच नव्या जबाबदारीची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. त्यांच्या या यशामुळे अनेक वर्षांच्या मेहनतीला आणि संघर्षाला सार्थकता मिळाली आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.परिस्थितीपेक्षा जिद्द मोठी!तेरखेड्यासारख्या छोट्या गावातून सुरू झालेला शगुफ्ता शेख यांचा प्रवास केवळ सरकारी नोकरी मिळविण्यापुरता मर्यादित नाही. आर्थिक अडचणी, शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज, नोकरी आणि अभ्यासाचा समतोल, स्पर्धा परीक्षांतील अपयश आणि त्यातून पुन्हा उभे राहण्याची जिद्द अशा अनेक टप्प्यांतून त्यांनी वाटचाल केली. त्यांच्या यशामागे कष्ट करण्याची तयारी, स्वतःवरचा विश्वास आणि ध्येयाप्रती असलेली चिकाटी दिसून येते. यश मिळविण्यासाठी प्रत्येकाचा प्रवास सारखा नसतो; काहींच्या वाट्याला अधिक संघर्ष येतो. मात्र, त्या संघर्षामुळे ध्येय सोडावेच लागते असे नाही, हे शगुफ्ता यांच्या प्रवासातून अधोरेखित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.