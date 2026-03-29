ST Bus Crash: बिल्डा फाटा परिसरात एसटी बस डिव्हायडरवर धडकली; २२ प्रवाशांचा थरारक जीवित बचाव, किरकोळ जखमा

फुलंब्री : फुलंब्री – छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील बिल्डा फाटा परिसरात रविवारी पहाटे साडेतीन वाजेच्या सुमारास महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या स्लीपर बसचा भीषण अपघात झाला. समोर आलेल्या स्कूल बसला वाचविण्याच्या प्रयत्नात एसटी बस रस्त्याच्या डिव्हायडरवर जाऊन धडकल्याने बसमधील २२ प्रवासी बालबाल बचावले..मिळालेल्या माहितीनुसार, रावेर आगाराची स्लीपर बस (क्रमांक एमएच ०९ एफएल ०४६८) प्रवाशांना घेऊन जात होती. बसमध्ये सुमारे २२ प्रवासी प्रवास करत होते. रविवारी पहाटे बिल्डा फाटा परिसरात बस येत असताना समोर अचानक स्कूल बस आल्याने अपघात टाळण्यासाठी चालकाने बस वळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बसवरील नियंत्रण सुटल्याने ती रस्त्याच्या डिव्हायडरवर जाऊन धडकली..अचानक झालेल्या अपघातामुळे बसमधील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अपघातानंतर प्रवाशांनी मोठा गोंधळ घातला. या अपघातात काही प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली असून त्यांना तातडीने उपचारासाठी फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार केल्यानंतर सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, किरकोळ उपचारानंतर प्रवाशांना पुढील प्रवासासाठी दुसऱ्या बसने रवाना करण्यात आल्याची माहिती एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली. सुदैवाने या अपघातात मोठी जीवितहानी टळल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. यावेळी एस टी महामंडळाचे यंत्र अभियंता स्वप्नील धनाड, आगार व्यवस्थापक संगीता सूर्यवंशी, स्थानक प्रमुख संतोष नजन, वाहतूक नियंत्रक कैलास दुतोंडे, कमलाकर पटवर्धन यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती..सदरील अपघात इतका भीषण होता की समोरचा दरवाजा उघडला नसल्याने पाठीमागचा दरवाजा ओपन करून प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले. प्रवाशांनी बसच्या बाहेर आल्यानंतर मोकळा श्वास घेतला..सदरील अपघात झाल्यानंतर एसटीचे कंडक्टर अस्लम तडवी यांनी तात्काळ ११२ नंबर वर कॉल करून सदरील अपघाताची माहिती दिली. त्याबरोबर रुग्णवाहिकेसाठी 108 नंबर वर कॉल करून अपघाताची माहिती दिल्यानंतर तात्काळ पोलीस व रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. त्यानंतर तात्काळ फुलंब्री येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर उपचार करून त्यांना पुढील प्रवासासाठी नवीन बस बोलवण्यात आली होती आणि त्यांना बसून देण्यात आले.