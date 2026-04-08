Shivsena: शिवसेनेत मोठे बदल होणार! 'काम करा नाहीतर पद सोडा...'; पदाधिकाऱ्यांना कडक इशारा, पडद्यामागे काय घडतंय?

महाराष्ट्रात सध्याची सर्वात मोठी राजकीय उलथापालथ होत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणावर साफसफाई मोहीम राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, जे नेते जमिनीवर काम करतात, त्यांनाच पक्षात स्थान दिले जाईल. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, "जे काम करतात, तेच सत्तेत राहतील.".उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दूरदृष्टी आता केवळ शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. राज्यातील सर्व ४३,००० गावांमध्ये शिवसेनेची संघटना मजबूत करण्याचे ध्येय त्यांनी ठेवले आहे. नजीकच्या काळात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका नसल्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना या वेळेचा उपयोग पक्षाची मुळे अधिक घट्ट करण्यासाठी करायचा आहे. जोपर्यंत पक्षाचे कार्यकर्ते शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत संघटनात्मक शक्ती अपूर्ण राहते, असा त्यांचा विश्वास आहे..सूत्रांनुसार, शिंदे स्वतः मंत्री आणि आमदारांच्या कामगिरीचा आढावा तयार करत आहेत. ते केवळ घोषणांनी समाधानी नाहीत, तर पक्षाच्या विस्तार प्रयत्नांचाही आढावा घेणार आहेत. गेल्या आठवड्यात पुणे शिवसेना कार्यकारिणी बरखास्त करणे, हा शिंदे कोणत्याही परिस्थितीत ढिलाई करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत याचा स्पष्ट पुरावा आहे. निष्क्रिय नेत्यांना हा एक स्पष्ट संदेश आहे की, जर त्यांनी संघटनेसाठी सक्रियपणे योगदान दिले नाही, तर त्यांना आपली पदे सोडावी लागतील..एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत की, शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केवळ नावापुरते पद धारण करू नये. त्यांनी शासकीय योजनांचा प्रचार करण्यासाठी आणि संघटनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट केले की, जबाबदारी म्हणजे केवळ अधिकार नव्हे, तर उत्तरदायित्व होय. हे मानक पूर्ण न करणाऱ्या नेत्यांना हटवले जाईल आणि नवीन व उत्साही चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल. .महाराष्ट्राच्या राजकारणातील तज्ज्ञांच्या मते, एकनाथ शिंदेंची ही कठोर भूमिका आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांसाठी एक मजबूत 'युद्धयंत्रणा' तयार करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे.