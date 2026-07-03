मुंबई

Atrocities Act: ‘ॲट्रॉसिटी’अंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा: मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश, अधिक गुन्ह्यांच्या जिल्ह्यांत जलदगती न्यायालये उभारा

Fadnavis Pushes for Higher Convictions: अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती, सरकारी वकिलांचे मूल्यमापन व साक्षीदार संरक्षणावर भर
Devendra Fadnavis
Devendra Fadnavissakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: ‘अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे,’ असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन येथे अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंमलबजावणीसाठीच्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. यासारख्या विशेष कायद्यात सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

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