Transgenders Scheme: तृतीयपंथीयांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, व्यवसायासाठी २ लाख मिळणार; कसा लाभ घेता येणार?

मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील महिला, विद्यार्थी, तरुण, शेतकरी यांसाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होत आहे. अशातच सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी 'महाराष्ट्र बीज भांडवल योजना' सुरु केली आहे. .नेमकी योजना काय?सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी सुरु केलेल्या 'बीज भांडवल योजने'चा उद्देश तृतीयपंथीयांना आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनण्यास प्रोत्साहित करणे, कौशल्य विकासाला चालना देणे आणि सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत तृतीयपंथीयांना व्यवसायासाठी सरकारकडून 25,000 हजार ते 2 लाख पर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे..Mumbai Crime: पाच महिन्यांनी हत्येचा उलगडा, नाल्याच्या चेंबरमध्ये आढळला कुख्यात गँगस्टरचा सांगाडा.कर्ज योजनांचा समावेशया योजनेत तीन प्रकारच्या कर्ज योजनांचा समावेश आहे. प्रत्येक योजनेच्या निधीत ५% लाभार्थी योगदान, ४५% सरकारी अनुदान आणि ५०% बँक कर्ज यांचा समावेश आहे. तथापि, कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्यांना ३% व्याज सवलतीचा विशेष लाभ देखील मिळणार आहे..लघु कर्ज योजना: ₹२५,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्य.मध्यम कर्ज योजना: ₹५०,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्य.मोठी कर्ज योजना: ₹२,०००,००० पर्यंत आर्थिक सहाय्य..कोणत्या व्यवसायांना कर्ज मिळणार?'बीज भांडवल योजने'अंतर्गत भाजीपाला स्टॉल्स, चहा आणि नाश्ता केंद्रे, फोटोकॉपी आणि लॅमिनेशन केंद्रे, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स, पिठाच्या गिरण्या, कापडी पिशव्यांचे उत्पादन, स्टेशनरीची दुकाने, छोटे टेम्पो, जनरल स्टोअर्स, आईस्क्रीम कारखाने, ज्यूस केंद्र, बेकरी, बांगड्यांची दुकाने, बटाटा वेफर उत्पादन, ब्युटी पार्लर्स, सलून, चिकन आणि फिश केंद्रे, मोबाईलची दुकाने, मसाल्यांचे उत्पादन आणि लॉन्ड्री सेवा यांसारख्या विविध व्यवसाय आणि सेवांसाठी कर्ज मिळू शकणार आहे. तसेच प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल काम आणि एसी युनिट्स, मोबाईल फोन व अशा घरगुती उपकरणांच्या दुरुस्तीसाठी देखील कर्ज उपलब्ध होणार आहे..योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रेया योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदार किमान १० वर्षांपासून महाराष्ट्राचे रहिवासी असावेत आणि त्यांचे वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असणे गरजेचे आहे. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेले ट्रान्सजेंडर ओळखपत्र, व्यवसायाच्या मालकीचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि इतर व्यवसाय-संबंधित कागदपत्रांचा समावेश असावा. तसेच अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.