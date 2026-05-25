Diesel Shortage: उद्योग, मालवाहतूक अडचणीत डिझेल टंचाईचा महामुंबईतील व्यावसायिकांना फटका

मुंबई : राज्यातील वाढत्या डिझेल टंचाईचा मोठा फटका मालवाहतुकीसह उद्योग क्षेत्रालाही बसत आहे. जेएनपीए, कळंबोली, ठाणे, नवी मुंबईसह महामुंबईतून दररोज मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक केली जाते. एकट्या जेएनपीए परिसरातच ३८ ते ४० हजार ट्रेलर कार्यरत आहेत; मात्र अनेक पेट्रोलपंपांवर डिझेल मिळत नसल्याने उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसत आहे..मागील दोन आठवड्यांपासून राज्यात डिझेल टंचाईमुळे अनेक पेट्रोलपंपांवर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. त्यातही एका वाहनाला केवळ २० ते ५० लिटर डिझेल दिले जात असल्याने माल वाहतूकदारांची मोठी गैरसोय होत आहे. अवजड वाहनांना प्रतिलिटर केवळ चार ते पाच किमीचा मायलेज मिळत असल्याने एवढ्या कमी डिझेलमध्ये लांब पल्ल्याचा प्रवास करणे कठीण ठरत आहे. परिणामी मालवाहतुकीच्या फेऱ्यांमध्ये मोठा विलंब होत असून, वाहतूकदारांचा खर्चही वाढला आहे..इंधन तुटवड्याचा फटकाअंबरनाथ, डोंबिवली एमआयडीसीतील उद्योग संकटातइंधन दरवाढ आणि पुरवठ्यातील अडचणींमुळे उत्पादन खर्चात वाढएमआयडीसीतील सुमारे १,२०० ते १,३०० कंपन्या अडचणीतकच्चामाल आणि उत्पादन गंतव्यस्थळी पोहोचण्यास २० ते २५ दिवसांचा विलंबवाहतूक खर्च वाढल्याने उद्योगांवर आर्थिक ताणग्राहकांच्या ऑर्डर पूर्ण होण्यास विलंबकाही कंपन्यांच्या ऑर्डर रद्द होण्याच्या प्रमाणात वाढजनरेटरसाठी डिझेल मिळण्यात अडचणीपुरवठा सुरळीत न झाल्यास उत्पादन ठप्प होण्याची भीती.वाहतूक खर्चात मोठी वाढजेएनपीए परिसरातील अनेक पेट्रोलपंपांवर डिझेल उपलब्ध नसल्याने वाहनचालकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. एका वाहनास केवळ २० ते ५० लिटर डिझेल मिळत आहे. त्यामुळे दर दीडशे-दोनशे किमी अंतरावर डिझेलसाठी थांबावे लागत आहे. परिणामी तीन दिवसांची फेरी पूर्ण होण्यास आता सहा ते आठ दिवस लागत असल्याचे मालवाहतूकदारांनी सांगितले. परिणामी चालक आणि वाहकांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याने वाहतूकदारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे..वाहनचालकांना पंपांवर तासन् तास थांबावे लागत ही असल्याने फेऱ्या उशिराने होत आहेत. ले. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला असून, चालक आणि वाहकांच्या भत्त्यांचाही अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. वेळेत माल पोहोचत नसल्याने उद्योग आणि व्यापारी साखळीवरही परिणाम होत आहे.- पुण्यवान खटकळे, वाहतूक व्यावसायिक, नवी मुंबई.