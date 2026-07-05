Maharashtra Rain Alert : पावसाचा जोर वाढणार! मुंबई-कोकणला ऑरेंज, रायगड-पुणे-नाशिक घाटमाथ्याला रेड अलर्ट; पुढील 24 तास अतिधोक्याचे

राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या वाढला असून अनेक भागांत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मुंबई, ठाणे, कोकण, रायगड, पुणे, नाशिक घाटमाथा, विदर्भ आणि मराठवाड्यात विविध ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागाने पुढील २४ तास अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा इशारा दिला आहे..हवामान विभागाने रायगड तसेच पुणे-नाशिक घाटमाथ्यासाठी रेड अलर्ट, तर मुंबई आणि संपूर्ण कोकण किनारपट्टीसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला असून मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..Nagpur: पहिल्याच पावसात मनपाची पोलखोल!;घरात पाणी शिरले, झाडे पडली, रस्त्यांना आले नदीचे स्वरूप .रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून खेड तालुक्यातील नारंगी नदीलाही पूर आला आहे. अनेक गावांतील भातशेती पाण्याखाली गेली असून नदीकाठावरील स्मशानभूमी आणि वीटभट्ट्यांमध्येही पाणी शिरले आहे. प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि गरज पडल्यास सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचे आवाहन केले आहे..विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील मिसाळवाडी परिसरात ढगफुटीसदृश पावसानंतर भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली. गावाचा संपर्क तुटल्याने ग्रामस्थांनी मानवी साखळी तयार करून विद्यार्थी, महिला आणि शेतकऱ्यांची सुरक्षित सुटका केली. भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द धरणातून सध्या २७ दरवाजांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..Pune Rain : पुण्यात पूर्वमोसमी पावसाची जोरदार हजेरी; उकाड्यातून दिलासा, पण वाहतूक कोंडी, अपघात, वीज खंडित झाल्याने पुणेकर हैराण.रायगडमधील अंबा, कुंडलिका आणि पाताळगंगा नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे अंधेरी सबवे पुन्हा जलमय झाला असून वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. तर वसई-विरारमध्ये दुपारनंतर पावसाचा जोर वाढत १७९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मिठागर परिसरात पाणी शिरल्याने अनेक कुटुंबे घरातच अडकून पडली आहेत..हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, उत्तर कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट परिसरात काही ठिकाणी ६०० मिमीपर्यंत पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, अनावश्यक प्रवास टाळावा आणि सतर्क राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.