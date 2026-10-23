Mumbai News: मुंबई बॉम्बे बोलेगा 'खलिस्तान झिंदाबाद'! महापालिकेसह शाळा बॉम्बने उडवण्याची धमकी

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी शाळा, विमानतळ उडवण्याचे धमकीचे मेल येत असल्याचे समोर आले आहे. अशातच आता मुंबईतील पालिका कार्यालय आणि शाळा बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल आला असल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ''मुंबई बॉम्बे बोलेगा - खलिस्तान झिंदाबाद!, आपल्या मुलांना वाचवा'' अशा आशयाचा मेल मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांना आला आहे. यामुळे परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. .काय आहे मेलमध्ये?मुंबई बॉम्बे बोलेगा — खलिस्तान झिंदाबाद!मुंबई महापौर कार्यालय — दुपारी ३:११ वाजताशाळा — दुपारी १:११ वाजताआपल्या मुलांना वाचवा.३१ ऑक्टोबर ते २७ नोव्हेंबरदरम्यान बच्चन यांच्या कार्यक्रमाला लक्ष्य करण्याची धमकी३१ ऑक्टोबर रोजी, १९८४ मध्ये ‘खून का बदला खून’ अशी घोषणा देऊन शीख समुदायाच्या नरसंहाराला कारणीभूत ठरल्याचा आरोप केलेल्या बच्चन यांच्यावर ग्रेनेड हल्ला करून त्यांना मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे.२७ नोव्हेंबर रोजी महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे बॉम्बस्फोट आणि आत्मघाती हल्ला करून दलजीत दोसांझ यांना संपवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. शीख समुदायाच्या नरसंहाराला कारणीभूत ठरलेल्या बच्चन यांच्या पाया पडल्याचा आरोपही ईमेलमध्ये करण्यात आला आहे.महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे २७ नोव्हेंबरला बॉम्बस्फोट घडवून दलजीत दोसांझ यांना ठार मारण्याची धमकी..ईमेलच्या शेवटी खालील नावे आणि संघटनांचा उल्लेख आहे:खलिस्तान नॅशनल आर्मीइंजि. गुरुनानक सिंहरुकन शाहवालाडॉ. गुरनिर्वैर सिंहखान राजादाबब्बर खालसा (परमार-कॅनडा)प्रा. गुरकाल सिंह, पीएचडीखेम करणप्रा. गुरंगार सिंहजंडियाला गुरु.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.