मुंबई

Mumbai News: मुंबई बॉम्बे बोलेगा 'खलिस्तान झिंदाबाद'! महापालिकेसह शाळा बॉम्बने उडवण्याची धमकी

Mumbai BMC Bomb Threat: मुंबईतील महापालिका कार्यालये आणि शाळा बॉम्बने उडवण्याची धमकी देणारा ई-मेल महापौर ऋतू तावडे यांना आल्याची घटना समोर आली आहे.
Mumbai BMC Bomb Threat

Mumbai BMC Bomb Threat

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून अनेक ठिकाणी शाळा, विमानतळ उडवण्याचे धमकीचे मेल येत असल्याचे समोर आले आहे. अशातच आता मुंबईतील पालिका कार्यालय आणि शाळा बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल आला असल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ''मुंबई बॉम्बे बोलेगा - खलिस्तान झिंदाबाद!, आपल्या मुलांना वाचवा'' अशा आशयाचा मेल मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांना आला आहे. यामुळे परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
Threat
Threaten
Mumbai Municipal Corporation
threats in schools
Marathi News Esakal
www.esakal.com