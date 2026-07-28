मुंबई

Thane Crime: स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय, शाळेसमोरच सुरू होता प्रकार; ५ तरुणींची सुटका; दोघांना अटक

Mira Road Prostitution Case: मिरा रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. पोलिसांनी स्पा सेंटरवर धडक कारवाई करत देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.
Spa center illegal activity case Thane

Thane Police raid on spa center

ESakal

Mansi Khambe
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भाईंदर : मिरा रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका स्पा सेंटरवर पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे. याठिकाणी स्पा सेंटरच्या नावाखाली अनैतिक प्रकार सुरु असून पोलिसांनी छापा टाकून कथित देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. शहरातील शाळेसमोरच घडत असलेल्या या प्रकारामुळे एकच खळबळ पसरली असून नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

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