Thane Crime: स्पा सेंटरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय, शाळेसमोरच सुरू होता प्रकार; ५ तरुणींची सुटका; दोघांना अटक

भाईंदर : मिरा रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका स्पा सेंटरवर पोलिसांनी धडक कारवाई केली आहे. याठिकाणी स्पा सेंटरच्या नावाखाली अनैतिक प्रकार सुरु असून पोलिसांनी छापा टाकून कथित देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. शहरातील शाळेसमोरच घडत असलेल्या या प्रकारामुळे एकच खळबळ पसरली असून नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरा रोड येथील बेव्हर्ली पार्कमधील ए.एन.के. लक्झरी सलून अँड स्पा वर पोलिसांनी छापा टाकून कथित देहव्यापार रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. स्पा सेंटरच्या नावाखाली अवैध प्रकार सुरु असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी धाड टाकून रॅकेट उध्वस्त केले. या कारवाईदरम्यान स्पामधून पाच तरुणींची सुटका करण्यात आली असून, स्पाच्या आड देहव्यापार चालवल्याप्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले .मिरा रोड पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून स्पाचे परवाने, कागदपत्रे आणि इतर कायदेशीर दस्तऐवजांचीही तपासणी सुरू केली आहे. तसेच हा बेकायदेशीर व्यवसाय नेमका किती दिवसांपासून सुरू होता आणि त्यामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याचाही पोलीस शोध घेत आहेत. सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून, पुढील चौकशीत अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..शैक्षणिक संस्थेजवळ धक्कादायक प्रकारमिरा रोड येथील आरबीके शाळेसमोर सुरु असणाऱ्या स्पा सेंटरवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तथापि, शैक्षणिक संस्थेजवळ अशा प्रकारचे कथित अवैध प्रकार सुरू असल्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणात आणखी आरोपींचा सहभाग आढळल्यास त्यांनाही अटक करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे..Ramesh Mhatre: हवं तर तडीपार करा, पण जेलमधून बाहेर सोडा; जामिनासाठी शिंदेंच्या नेत्याची हायकोर्टात गयावया .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.