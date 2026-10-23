दुर्घटनांमध्ये ७२० मृत्यू! साडेसहा वर्षांत २,४०८ जखमी, आगींमध्ये सर्वाधिक हानी; धक्कादायक अहवाल समोर

मुंबई : मुंबईत विविध आपत्कालीन दुर्घटनांमध्ये २०२० ते सप्टेंबर २०२६ या साडेसहा वर्षांच्या कालावधीत ७२० नागरिकांचा मृत्यू झाला असून, २,४०८ जण जखमी झाले आहेत. इमारतींची पडझड, आगी, समुद्रात बुडणे आणि मॅनहोल किंवा नाल्यांत पडण्यासारख्या दुर्घटनांमुळे होणारी जीवितहानी मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महानगरपालिकेच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाकडून मिळवलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे..महापालिकेच्या माहितीनुसार, घरे, भिंती आणि इमारतींचे भाग कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये १७९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ८६४ जण जखमी झाले. आग आणि शॉर्टसर्किटच्या घटनांमध्ये १६८ जणांचा मृत्यू, तर १,०४८ जण जखमी झाले. समुद्रात किंवा विहिरीत पडून १९५ जणांचा मृत्यू झाला असून, ४४ जण जखमी झाले आहेत..Raj Thackeray: 'हा लोकशाहीचा खुन आणि बलात्कारच', व्हायरल ऑडिओ क्लिपवर राज ठाकरेंचा घणाघात; ट्विट करत म्हणाले....मॅनहोल किंवा नाल्यात पडल्यामुळे ५६ जणांचा मृत्यू, तर ७७ जण जखमी झाले. झाडे किंवा फांद्या पडल्याने २२ जणांचा मृत्यू आणि ३०६ जण जखमी झाले. दरड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये ३९ जणांचा मृत्यू, तर ३३ जण जखमी झाले. वीजेचा धक्का लागून ४० जणांचा मृत्यू आणि ५७जण जखमी झाल्याची नोंद आहे. तर याव्यतिरिक्त इतर घटनांतील चौकशी सुरू असलेल्या २१ मृत्यूंची देखील नोंद झाली आहे..आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी महापालिका आयुक्त आणि मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून धोकादायक ठिकाणांची नियमित तपासणी, मॅनहोल व नाल्यांच्या परिसरात सुरक्षितता, इमारतींच्या सुरक्षेची पडताळणी आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची मागणी केली आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांनो लोकलचा लेटमार्क विसरा, आता ताशी १०० किमी वेगाने गाड्या धावणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय.प्रभावी उपाययोजना राबवापावसाळ्यात पाणी तुंबलेले रस्ते, उघडे मॅनहोल आणि नाल्यांजवळील असुरक्षितता यांमुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे धोकादायक इमारती आणि अपुऱ्या अग्निसुरक्षा उपाययोजनांमुळेही दुर्घटनांची शक्यता वाढते. त्यामुळे दुर्घटनांनंतर बचावकार्य करण्याबरोबरच त्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.