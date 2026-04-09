Mumbai Local : लोकलने स्टेशन चुकवलं, प्लॅटफॉर्म सोडून २ किमी पुढे थांबली; गाडीतल्या प्रवाशांना रुळावर उतरण्याची वेळ, चूक कुणाची?

पश्चिम रेल्वेवर बुधवारी ट्रेनने एक स्टेशन चुकवल्याची धक्कादायक घटना घडली. लोकल प्लॅटफॉर्म सोडून तब्बल दोन किलोमीटर अंतरावर थांबली. विरार-चर्चगेट १५ डब्यांची लोकल भाईंदर स्टेशनला न थांबल्यानं प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला. यानंतर काही काळ मागून आलेल्या एसी लोकलला प्रवाशांनी रोखून धरलं. शेवटी रेल्वे प्रशासनाने तोडगा काढत प्रवाशांना एसी लोकलमधून जाण्यास मुभा दिली. Mumbai Local Misses Station Chaos.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, भाईंदर स्टेशनवर १५ डब्यांच्या फास्ट लोकलची संख्या मर्यादित आहे. या फास्ट लोकलनंतर एसी लोकल धावत असल्यानं साध्या लोकलसाठी प्रवाशांना वाट बघावी लागते. अशा वेळी प्रवाशांकडून फास्ट लोकलचा पर्याय वापरला जातो. परिणामी फास्ट लोकलला दिवसेंदिवस गर्दीत वाढ होतेय..बुधवारी विरारवरून सुटलेली १५ डब्यांची लोकल सकाळी १० वाजून ४४ मिनिटांनी दादरच्या दिशेनं निघाली. या लोकलला वसई रोड, भाईंदर, दहिसर, अंधेरी आणि दादर असे स्टॉप होते. पण लोकलने वसई रोडनंतर भाईंदर स्टेशनला स्टॉप घेतलाच नाही. स्टेशन सोडून तब्बल २ किमी पुढे गेल्यानंतर लोकल थांबवण्यात आली. ना प्लॅटफॉर्म होता ना स्टेशन. अशा ठिकाणी लोकल थांबल्यानं प्रवाशांनी रुळावर उड्या मारून रुळावरूनच चालत पुन्हा स्टेशन गाठलं..एका बाजूला लोकल २ किमी पुढं थांबल्यानं गाडीतील प्रवाशांची तारांबळ उडाली. तर फास्ट लोकलने जाण्यासाठी वाट बघत बसलेल्या प्रवाशांची फास्ट लोकल न थांबल्यानं गैरसोय झाली. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी मागून आलेल्या एसी लोकलला अडवून धरलं..एसी लोकलचे दरवाजे बंद होत नसल्यानं प्लॅटफॉर्मवर रेल्वेचे कर्मचारी आले. तेव्हा प्रवाशांनी फास्ट लोकल न थांबताच गेल्याची तक्रार केली. तेव्हा प्रशासनाने तोडगा काढत त्या प्रवाशांना एसी लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली. दरम्यान, फास्ट लोकल भाईंदर स्टेशनला का थांबली नाही याची चौकशी होणार आहे.