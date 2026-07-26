मुंबई लोकलमध्ये थरार, विलेपार्ले स्थानकात ५ स्फोटांचा आवाज, नेमकं काय घडलं?

मुंबईतील विलेपार्ले रेल्वे स्थानकावर रविवारी अचानक सलग पाच स्फोटांसारखे मोठे आवाज ऐकू आल्याने प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आवाज इतके तीव्र होते की अनेक प्रवाशांनी घाबरून प्लॅटफॉर्मवरून धावाधाव सुरू केली. खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित लोकल ट्रेन तातडीने रिकामी करण्यात आली आणि रेल्वे प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली..प्राथमिक माहितीनुसार, ओव्हरहेड वायरच्या संपर्कात एक पक्षी आल्यामुळे जोरदार स्पार्किंग झाले. त्यातून सलग स्फोटासारखे आवाज निर्माण झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही घटना दहशतवादी किंवा स्फोटाशी संबंधित नसल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट होत आहे . संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?.या घटनेदरम्यान काही काळ रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. मात्र परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सेवा पूर्ववत करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रवाशांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सामान्य टायर एअरलेस टायरमध्ये बदलता येतो का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात.या अनपेक्षित प्रकारामुळे काही काळ प्रवाशांमध्ये घबराट पसरली असली, तरी सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी किंवा जखमी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.