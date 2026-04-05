Mumbai Weather Update : मुंबईसाठी पुढील ४८ तास महत्त्वाचे, कसं असेल तापमान? हवामान विभागाने दिली माहिती

मुंबई : भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने मुंबई शहर आणि उपनगरांसाठी पुढील ४८ तासांचा हवामान अंदाज जाहीर केला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, येत्या दोन दिवसांत मुंबईकरांना अंशतः ढगाळ आकाशाचा सामना करावा लागणार आहे..हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील २४ तासांत मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. या कालावधीत मुंबईचे कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे..पुढील ४८ तासांतही हवामानात विशेष बदल होणार नसून, आकाश ढगाळच राहण्याची शक्यता आहे; मात्र तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ४८ तासांच्या कालावधीत कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..उष्णता आणि आर्द्रता यामुळे मुंबईकरांना काहीसा उकाडा जाणवू शकतो, तरीही पावसाची कोणतीही शक्यता वर्तवण्यात आलेली नाही. मुंबईच्या प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्राने रविवारी दुपारी हा अहवाल जारी केला आहे.