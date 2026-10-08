मुंबई

Devendra Fadnavis: नाना पाटेकरांच्या निधनाने कला आणि सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली भावपूर्ण श्रद्धांजली

Nana Patekar Death CM Fadnavis Pays Emotional Tribute: क्रांतिवीर’ ते ‘नटसम्राट’; नाना पाटेकरांच्या अभिनय प्रवासाला मुख्यमंत्री फडणवीसांची आदरांजली
Nana Patekar Death Devendra Fadnavis Pays Tribute to Veteran Actor and Highlights His Contribution to Social Work

Nana Patekar Death Devendra Fadnavis Pays Tribute to Veteran Actor and Highlights His Contribution to Social Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: भारतीय चित्रपटसृष्टीचा अभिनय आणि संवेदनशीलतेचा भारदस्त चेहरा ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनामुळे काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. नटसम्राट नानांची अशी आकस्मिक एक्झिट धक्कादायक आहे, अशी शोकमग्न भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. नाम फाऊंडेशनच्या माध्यमातून नाना पाटेकर यांनी घेतलेली भूमिका कलाक्षेत्रासह, अनेकांना सामाजिक बांधिलकीचा धडा घालून देणारी ठरली आहे. त्यांच्या निधनामुळे कला आणि सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे, असे नमूद करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे.

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