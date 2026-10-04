मुंबई

पूर्णेकर हत्याकांडात नवे धागेदोरे! गोळीबार करणारा पवार; संशयित 'लावण्य' तरुणीचीही ‘एसआयटी’कडून चौकशी

Pradeep Purnekar Murder Case : पूर्णेकर हत्याकांडात गोळीबार आणि चॉपरने वार करणाऱ्या आरोपींबाबत माहिती तपासात निष्पन्न झाली आहे. सध्या संशयित तरुणीचीही ‘एसआयटी’कडून चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
Pradeep Purnekar Murder Case

Pradeep Purnekar Murder Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : मानपाडा परिसरातील शिवसेनेचे (यूबीटी) विभागप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासात नवे धागेदोरे मिळू लागले आहेत. हल्ल्यात नीलेश पवार याने थेट गोळीबार केला, तर त्याचा साथीदार निखिल यादव याने पूर्णेकर यांच्यावर चॉपरने वार केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.

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