पूर्णेकर हत्याकांडात नवे धागेदोरे! गोळीबार करणारा पवार; संशयित 'लावण्य' तरुणीचीही ‘एसआयटी’कडून चौकशी

ठाणे : मानपाडा परिसरातील शिवसेनेचे (यूबीटी) विभागप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या तपासात नवे धागेदोरे मिळू लागले आहेत. हल्ल्यात नीलेश पवार याने थेट गोळीबार केला, तर त्याचा साथीदार निखिल यादव याने पूर्णेकर यांच्यावर चॉपरने वार केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. .पूर्णेकर यांचा मुलगा राम यांनी पोलिसांना दिलेल्या पुरवणी जबाबात संबंधित 'लावण्य' नावाच्या तरुणीचा उल्लेख केला. घटनेच्या वेळी ती या परिसरात संशयास्पदरीत्या वावरत असल्याचा दावा जबाबात केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) गुरुवारी तिची चौकशी केली. मंगळवारी रात्री पूर्णेकर यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर ठाणे गुन्हे शाखेच्या ‘एसआयटी’ने तपासाची सूत्रे हाती घेतली..Mumbai News: तिसऱ्या, चौथ्या मुंबईसाठी मॅपिंग, दोन हजार चौ. किमीचे मोजमाप पूर्ण; मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर.घटनेच्या दिवशीच सुभाष ऊर्फ पप्प्या शिंदे याला अटक करण्यात आली. त्यानंतर नीलेश पवार आणि निखिल यादव यांना कर्नाळा अभयारण्य परिसरातून ताब्यात घेतले. राम पूर्णेकर यांच्या पुरवणी जबाबानुसार, काही दिवसांपूर्वी पूर्णेकर यांनी संबंधित तरुणीला दोन व्यक्तींसह एका खोलीत पकडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर तिचा पूर्णेकर यांच्यावर राग असल्याचेही जबाबात नमूद आहे. मात्र त्याचा हत्याकांडाशी काही संबंध आहे का, हे तपासानंतरच स्पष्ट होईल..ठाण्यात नऊ ऑक्टोबरला मोर्चाप्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणाचा तपास कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय निष्पक्षपणे करण्याची मागणी त्यांनी केली. पूर्णेकर हत्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करीत मनसे, शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार), काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि धर्मराज्य पक्षासह विविध विरोधी पक्ष ‘भयमुक्त ठाणे’च्या मागणीसाठी ९ ऑक्टोबरला सायंकाळी चार वाजता ठाणे पोलिस आयुक्तालयावर मोर्चा काढणार आहेत..Panvel News: पनवेलच्या नानोशीत भूकंपाचा सौम्य धक्का, पाच किमीपर्यंत जाणवले हादरे.मीनाक्षी व राजेंद्र शिंदेंची ‘नार्को’ करा : अंधारेप्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरून शिवसेना (यूबीटी) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पूर्णेकर यांच्या हत्येपूर्वी १५ दिवस रेकी सुरू असल्याचा दावा करीत त्यांनी हॉटेल महाराजा येथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी केली. सर्व आरोपी व संशयितांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासून त्यांच्या संपर्काची साखळी शोधावी, तसेच मीनाक्षी शिंदे आणि राजेंद्र शिंदे यांची नार्को चाचणी करावी, अशी मागणी अंधारे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.