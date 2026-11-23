नवी मुंबई : बेलापूर येथील न्यायालयात धक्कादायक घटना घडली आहे. खुनाच्या (कलम ३०२) गुन्ह्यात न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर काही वेळातच आरोपीने न्यायालयाच्या इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली. या घटनेमुळे संपूर्ण न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, २०१९ मधील हत्या व हत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात नागेश बाबू लाड (३४) याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. या गुन्ह्यातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित आरोपीला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. निकाल ऐकल्यानंतर आरोपी प्रचंड मानसिक तणावाखाली गेला होता. याच तणावातून आरोपीने सुरक्षा रक्षकांची नजर चुकवून इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून थेट खाली उडी मारल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे..Mumbai: धान्य पाकिटात झुरळे अन् किचनमध्ये अस्वच्छता! झेप्टो, ब्लिंक कॉमर्स, आईस्क्रीम हाऊससह प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDAची कारवाई .दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तसेच या घटनेमुळे न्यायालयीन सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून प्रत्येक मजल्यावर सुरक्षा जाळी बसविण्याची मागणी होत आहे..नेमके प्रकरण काय? नवी मुंबईतील बेलापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात धक्कादायक घटना घडली आहे. २०१९ मध्ये नेरूळ पोलीस ठाण्यात दाखल हत्या आणि हत्येच्या प्रयत्नाच्या गुन्ह्यात नागेश बाबू लाड (३४) याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायालयीन कक्षाबाहेर आणत असताना आरोपीने न्यायालयाच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारली. या घटनेनंतर आरोपी गंभीर जखमी झाला असून त्याला अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Pune Crime: लोणी काळभोरमध्ये सुगंधित तंबाखूचा अवैध कारखाना उद्ध्वस्त; ११ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, एकाला ताब्यात घेतले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.