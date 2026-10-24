टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात नवा खुलासा! सुरतमध्ये लपवलेले शस्त्र जप्त, 4 नवीन संशयितांना अटक

मुंबई : आठवडाभरापूर्वी मुंबईतील जुहू परिसरात काही अज्ञात हल्लेखोरांनी अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार केला होता. या गोळीबाराच्या घटनेत अभिनेता सुखरूप बचावला असून त्याचा कारचालक आणि एक पादचारी जखमी झाला होता. या घटनेप्रकरणात पोलीस हल्लेखोरांचा कसून तपस करत असून दिवसेंदिवस नवनवीन खुलासे उघडकीस येत आहेत. या प्रकरणात सूरत शहरातून पोलिसांनी २ पिस्तूल जप्त केली असून चार संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार (ता. १८ ऑक्टोबर) रोजी जुहू परिसरात अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबार करण्यात आला होता. या घटनेमुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांकडून कडक तपास सुरु करण्यात आला. या तपासात आरोपींनी गोळीबारानंतर पलायन करत पिस्तूल सूरतमध्ये लपवली असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही शस्त्रे पोलिसांनी सूरत शहरातून २ पिस्तूल जप्त केली असून चार संशयितांना ताब्यात घेतले आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबई विमानतळावरून पर्यटन आणि व्यापाराला चालना! नऊ नवीन देशांतर्गत सेवा; गुवाहाटी, रांचीसह अन्य शहरांचा समावेश.दरम्यान, ही शस्त्रे नेमकी कुठून आणि कोणाकडून जप्त करण्यात आली, याबाबत पोलिसांनी अद्याप सविस्तर माहिती दिली नाही. मात्र या शस्त्रांचा वापर या हल्ल्यात झाल्याचा संशय असून यामुळे तपासाला अधिक वेग आला आहे..चार नवीन संशयितांना अटकया प्रकरणाचा तपासात शस्त्र पुरवठ्यात सहभाग असलेल्या आणखी चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. कुणाल (२१), सुमित (१९), राधा आणि बबिता (२३) अशी आरोपींची नावे आहेत..Kieron Pollard Mumbai Indians New Head Coach : ट्वेंटी-२०त १५००० धावा अन् ३४१ विकेट्स... मुंबई इंडियन्सकडून नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा; कोण आहे जयवर्धनेचा उत्तराधिकारी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.