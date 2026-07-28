Mumbai Local: मुंबई लोकलला प्रवाशांमुळे उशीर, रेल्वे प्रशासनाचा दावा; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : डहाणू-चर्चगेट (९३००२) लोकलच्या सातत्याने होणाऱ्या विलंबामुळे त्रस्त झालेल्या एका प्रवाशाने समाजमाध्यमावर तक्रार नोंदविली. बोईसर स्थानकात ही लोकल सलग १० दिवस उशिराने पोहोचत असल्याने रोज 'लेट पंचिंग'चा फटका बसत असल्याची व्यथा त्यांनी मांडली. यावर विलंबामागील परिचालनातील कारणे स्पष्ट करण्याऐवजी पश्चिम रेल्वेने एसी लोकलच्या दारात प्रवाशांनी अडथळा निर्माण केल्यामुळे पुढील गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला, असे उत्तर दिले. त्यामुळे रेल्वेने विलंबाचे खापर प्रवाशांवरच फोडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..रेल्वे प्रवासी मनीष वाळेकर यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये ही लोकल नियोजित वेळेनुसार पहाटे ४.५७ वाजता बोईसर स्थानकात पोहोचावी, अशी मागणी केली. रोजच्या विलंबामुळे कार्यालयात उशिरा पोहोचावे लागत असल्याने नोकरदार प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..Navi Mumbai Health Crisis: छुप्या आजारांचा धोका! नवी मुंबईकरांमध्ये व्हिटॅमिन D आणि B12च्या कमतरतेने वाढवली चिंता.तक्रारीनंतर रेल्वे सेवा आणि डीआरएम मुंबई सेंट्रलच्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांनी संबंधित विभागाकडे प्रकरण पाठविले. त्यानंतर पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या उत्तरात एसी लोकलच्या दरवाजात अडथळा निर्माण झाल्याने विविध स्थानकांवर गाड्यांना विलंब झाला आणि त्याचा परिणाम त्यानंतरच्या लोकल सेवांवर झाल्याचे सांगितले..प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, हा विलंब एखाद्या दिवसापुरता मर्यादित नसून सलग १० दिवस सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी दारात उभे असलेले प्रवासीच कारणीभूत होते, की परिचालन आणि वेळापत्रक व्यवस्थापनातच काही त्रुटी आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Mumbai: अय्यंगार बेकरीवर FDAची धाड! केकमध्ये उंदराची विष्ठा आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोन मुलींसह नगरसेविका आजारी.ठोस उपाय कधी?रोजच्या विलंबामुळे हजारो नोकरदारांचे वेळापत्रक विस्कळित होत असताना रेल्वेने केवळ दिलगिरी व्यक्त करून जबाबदारी संपत नाही, अशी भावना प्रवाशांमध्ये आहे. तक्रारीला उत्तर मिळाले; मात्र लोकल वेळेवर धावण्यासाठी ठोस उपाय कथी होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या वेळपालनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.