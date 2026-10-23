Mumbai Bomb Threat: शाळेवर ग्रेनेड, रेसकोर्सवर स्फोट...; बॉम्बस्फोटाच्या धमकीत नेमकं काय? एका सेलिब्रिटीचंही नाव

मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराचं प्रकरणामुळे मनोरंजन क्षेत्रात एकच खळबळ पसरली आहे. हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता अमिताभ बच्चन यांचा जलसा बंगला उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांना हा धमकीचा मेल आला असून यामध्ये महापालिकेच्या कार्यालयासह मुंबईतील शाळा देखील उडवणार असल्याचे म्हटले आहे. .मुंबई महापौर कार्यालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ई-मेल प्राप्त झाल्याने शहरातील सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. या ई-मेलमध्ये ३१ ऑक्टोबर रोजी एका शाळेवर ग्रेनेड हल्ला, तर २७ नोव्हेंबर रोजी महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसरात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा दावा करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महापौर कार्यालयाला अशा प्रकारे धमकी मिळण्याची ही दुसरी घटना असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांकडून या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे..Mumbai News: विकासासाठी हिरवाईचा बळी! गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गासाठी १,५२४ झाडांवर कुऱ्हाड; सामाजिक संघटनांचा विरोध.धमकीच्या ई-मेलमध्ये खलिस्तानसह काही संघटनांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. ई-मेल प्राप्त होताच मुंबई पोलिस आणि संबंधित सुरक्षा यंत्रणांनी तपास सुरू केला. हा ई-मेल नेमका कोणी पाठवला, तो कुठून पाठवण्यात आला आणि त्यातील धमकीमागे काही ठोस कारण आहे की दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, याचा शोध घेतला जात आहे..या पार्श्वभूमीवर महापौर कार्यालय, महालक्ष्मी रेसकोर्स परिसर आणि संभाव्य लक्ष्य म्हणून उल्लेख करण्यात आलेल्या शाळांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यात येत आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते. ई-मेलमधील दाव्यांची सत्यता पडताळून पाहण्याबरोबरच संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत..Mumbai News: मुंबई बॉम्बे बोलेगा 'खलिस्तान झिंदाबाद'! महापालिकेसह शाळा बॉम्बने उडवण्याची धमकी.मुंबईसारख्या महानगरात महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणांना लक्ष्य करण्याच्या धमक्या मिळत असल्याने सुरक्षा व्यवस्थेसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही महापौर कार्यालयाला अशाच स्वरूपाची धमकी मिळाल्याने या प्रकरणाकडे विशेष गांभीर्याने पाहिले जात आहे. मात्र, ई-मेलमधील दावे अद्याप स्वतंत्रपणे पडताळले जाणे आवश्यक असून, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी धमकीची सत्यता किंवा संभाव्य हल्ल्याबाबत निष्कर्ष काढता येणार नाही. पोलिसांच्या तपासातून ई-मेलमागील व्यक्ती आणि उद्देश स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.