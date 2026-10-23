मुंबई

Mumbai Bomb Threat: शाळेवर ग्रेनेड, रेसकोर्सवर स्फोट...; बॉम्बस्फोटाच्या धमकीत नेमकं काय? एका सेलिब्रिटीचंही नाव

Mumbai Bomb Threat Mail: अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराचं प्रकरण ताजं असताना आता आणखी एका बड्या अभिनेत्याला धमकी देण्यात आली आहे.
Mumbai Bomb Threat:

Mumbai Bomb Threat:

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळीबाराचं प्रकरणामुळे मनोरंजन क्षेत्रात एकच खळबळ पसरली आहे. हे प्रकरण ज्वलंत असताना आता अमिताभ बच्चन यांचा जलसा बंगला उडवण्याची धमकी मिळाली आहे. मुंबईचे महापौर रितू तावडे यांना हा धमकीचा मेल आला असून यामध्ये महापालिकेच्या कार्यालयासह मुंबईतील शाळा देखील उडवणार असल्याचे म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Threat
Threaten
threats in schools
threats to politicians
Marathi News Esakal
www.esakal.com