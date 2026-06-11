Young Officer ACB Trap : निवडणूक काळातील बिलासाठी तरूण अधिकाऱ्याने तब्बल ५० हजार लाच घेतली, एसीबीने आवळल्या मुसक्या, जतमधील घटना

ACB Bribery Case : जत नगरपरिषदेतील कर निर्धारण प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण रंगराव बाबर यांना ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने पकडले. बुधवारी (ता. १०) दुपारी ही कारवाई करण्यात आली. याबाबत जत पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या कारवाईमुळे जत नगरपरिषद परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी दिलेली अधिक माहिती अशी की, तक्रारदाराचा फोटो स्टुडिओचा व्यवसाय असून, २०२५ मधील जत नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेसाठी फोटो व व्हिडिओ शूटिंगचे काम त्यांनी केले होते. संबंधित बिलाच्या मोबदल्यासाठी कर निर्धारण प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण बाबर यांनी ७५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली होती..पडताळणीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. तडजोडीनंतर ५० हजार रुपये स्वीकारण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार आज जत येथील स्टुडिओमध्ये तक्रारदाराकडून पैसे घेताना बाबर याला रंगेहाथ पकडले..Bribery Action: 'पोलिस कॉन्स्टेबल एसीबीच्या जाळ्यात'; वाहतुकीसाठी दरमहा २० हजार रुपयांची लाच, अहिल्यानगरमध्ये उडाली खळबळ.या कारवाईत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सांगलीचे पोलिस उपअधीक्षक यास्मीन इनामदार यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस निरीक्षक योगेश चव्हाण, पोलिस अंमलदार प्रीतम चौगुले आदी सहभागी झाले होते. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक योगेश चव्हाण हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.