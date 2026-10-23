Chandrakant Patil Election Statement : गोकुळनंतर चंद्रकांत पाटलांचे पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीबाबत एकतर्फी विजयाचा दावा; नेमकं काय म्हणाले...

Chandrakant Patil Statement : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर आता पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. या दोन्ही निवडणुकांत महायुतीचे उमेदवार एकतर्फी विजय मिळवतील, असा विश्वास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला. दोन्ही उमेदवारांना ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळतील, असे भाकीतही त्यांनी केले..पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी आज मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनी सकाळच्या सत्रात कोल्हापुरातील मतदान केंद्रांबाहेरील बूथना भेटी दिल्या. यावेळी त्यांनी मतदानासाठी आलेल्या मतदारांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी महायुतीच्या विजयाचा विश्वास व्यक्त केला. शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेने उमेदवार दिला असला, तरी त्याचा निकालावर परिणाम होणार नाही, असेही ते म्हणाले..रवींद्र धंगेकर यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता, महायुती म्हणून काम करताना माझ्यासह सर्वांनी सांभाळून बोलले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली. मनोज जरांगे-पाटील यांनी प्रसारित केलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केली. ही क्लिप कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) साहाय्याने तयार केलेली असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. खात्री केल्याशिवाय अशा क्लिपवर महायुतीतील नेत्यांनी प्रतिक्रिया देऊ नयेत, असे आवाहनही त्यांनी केले..Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप.पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांत पदवीधर मतदारसंघासाठी ७४१, तर शिक्षक मतदारसंघासाठी ३१० अशी एकूण १,०५१ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. दोन्ही मतदारसंघांत मिळून ४ लाख ४९ हजार ९५९ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. पदवीधर मतदारसंघासाठी ४७, तर शिक्षक मतदारसंघासाठी ३० उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.