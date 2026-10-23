कोल्हापूर

Chandrakant Patil Election Statement : गोकुळनंतर चंद्रकांत पाटलांचे पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीबाबत एकतर्फी विजयाचा दावा; नेमकं काय म्हणाले...

Graduate Election Result : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर चंद्रकांत पाटील यांनी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत एकतर्फी विजयाचा दावा केला. नेमकं काय म्हणाले?
Chandrakant Patil Statement Graduate Election Result

Chandrakant Patil Statement Graduate Election Result

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Chandrakant Patil Statement : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर आता पुणे विभागातील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे. या दोन्ही निवडणुकांत महायुतीचे उमेदवार एकतर्फी विजय मिळवतील, असा विश्वास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला. दोन्ही उमेदवारांना ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळतील, असे भाकीतही त्यांनी केले.

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