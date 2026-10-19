कोल्हापूर

Gokul Election Result live update : पन्हाळा, हातकणंगलेत विनय कोरेंना धक्का देत सतेज पाटलांची एकतर्फी बॅटिंग; महायुतीचे उमेदवार ४० मतांच्या फरकांनी आघाडीवर

Kolhapur Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत सतेज पाटील यांचे अभिजीत तायशेटे आणि शशिकांत चुयेकर महायुतीच्या उमेदवारांना कडवी टक्कर देत आहेत. दरम्यान, सुरुवातीच्या कलांमध्ये महायुतीचे पारडे जड असल्याचे चित्र आहे.
Gokul Election Result live update

Gokul Election Result live update

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Election Result 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीत आतापर्यंत सर्वसाधारण गटातील १ हजार ६५० मतांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या फेरीतही क्रॉस व्होटिंगचा मुद्दा चर्चेत असून, महायुतीचे सर्व उमेदवार ४० ते ५० मतांच्या किरकोळ फरकाने आघाडीवर आहेत. दरम्यान, काही तालुक्यांमध्ये राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे.

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