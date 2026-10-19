Gokul Election Result live update : पन्हाळा, हातकणंगलेत विनय कोरेंना धक्का देत सतेज पाटलांची एकतर्फी बॅटिंग; महायुतीचे उमेदवार ४० मतांच्या फरकांनी आघाडीवर

Gokul Election Result 2026 : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या मतमोजणीत आतापर्यंत सर्वसाधारण गटातील १ हजार ६५० मतांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या फेरीतही क्रॉस व्होटिंगचा मुद्दा चर्चेत असून, महायुतीचे सर्व उमेदवार ४० ते ५० मतांच्या किरकोळ फरकाने आघाडीवर आहेत. दरम्यान, काही तालुक्यांमध्ये राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे..आमदार विनय कोरे यांच्या प्रभावक्षेत्रात सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने काही ठिकाणी आघाडी घेतल्याचे चित्र समोर येत आहे. गगनबावडा, पन्हाळा आणि हातकणंगले तालुक्यांत समविचारी आघाडीच्या उमेदवारांची कामगिरी लक्षवेधी ठरत आहे. दुसरीकडे, शिरोळ, करवीर, भुदरगड आणि चंदगड तालुक्यांतील मतांची विभागणी महायुतीच्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे..Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk : हसन मुश्रीफांच्या गडालाच खिंडार? कागल, राधानगरी, भुदरगड, शाहूवाडीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; नवीद मुश्रीफ आणि शशिकांत खोत यांच्यात चुरस.सर्वसाधारण गटातील मतमोजणीत महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर असले, तरी क्रॉस व्होटिंगमुळे निकालाचे गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राखीव गटातील मतमोजणीकडेही लक्ष लागले आहे. या गटातील निकाल महायुतीसाठी धक्कादायक ठरणार का, याबाबत उत्सुकता असून, अंतिम निकालासाठी पुढील फेऱ्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.