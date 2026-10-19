Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk : हसन मुश्रीफांच्या गडालाच खिंडार? कागल, राधानगरी, भुदरगड, शाहूवाडीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; नवीद मुश्रीफ आणि शशिकांत खोत यांच्यात चुरस

Kolhapur Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत क्रॉस व्होटिंगचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कागल, राधानगरी, भुदरगड आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील मतपत्रिकांमध्ये क्रॉस व्होटिंग झाल्याचे प्राथमिक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारांमधील लढतीकडे लक्ष लागले आहे. काही मतदारसंघांतील मतपत्रिकांमुळे निकालाचे चित्र स्पष्ट होण्यास वेळ लागू शकतो..एका मतपत्रिकेवर फाटलेला भाग आढळल्याने ती अवैध ठरवण्यात आली. दरम्यान, चंदगड, शिरोळ आणि कागल या तालुक्यांतील मतदानाचे आकडे महायुतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दुसरीकडे, करवीर, पन्हाळा, गडहिंग्लज आणि हातकणंगले येथील मतमोजणीवरही दोन्ही बाजूंचे लक्ष आहे..Satej Patil Gokul Election : गोकुळमध्ये महायुतीचा १५०० मताधिक्याने विजयी होणार; माजी अध्यक्ष विश्वास पाटलांचा दावा; ‘शपथेचा खेळ पूर्वीपासूनच’; सतेज पाटलांचे नाव न घेता प्रत्युत्तर.राखीव गटात कोण बाजी मारणार?राखीव गटातील लढतीकडे विशेष लक्ष लागले आहे. या गटातून वैद्यकीय आणि राजकीय चर्चेतील हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नवीद मुश्रीफ निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या विरोधात आमदार सतेज पाटील यांचे निकटवर्तीय आणि जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत मैदानात आहेत. या लढतीत शशिकांत खोत आघाडीवर असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अधिकृत मतमोजणीचे आकडे आणि अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतरच या लढतीचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.