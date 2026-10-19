कोल्हापूर

Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk : हसन मुश्रीफांच्या गडालाच खिंडार? कागल, राधानगरी, भुदरगड, शाहूवाडीत क्रॉस व्होटिंगची चर्चा; नवीद मुश्रीफ आणि शशिकांत खोत यांच्यात चुरस

Gokul Election Latest News : गोकुळच्या मतमोजणीत हसन मुश्रीफ यांच्या प्रभावक्षेत्रातील तालुक्यांमध्ये क्रॉस व्होटिंगची चर्चा रंगली आहे. कागल, राधानगरी, भुदरगड आणि शाहूवाडीतील घडामोडींसह नवीद मुश्रीफ आणि शशिकांत खोत यांच्या लढतीची उत्सुकता वाढली आहे.
Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk

Hasan Mushrif Satej Patil Gokul Milk

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघाच्या मतमोजणीत क्रॉस व्होटिंगचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कागल, राधानगरी, भुदरगड आणि शाहूवाडी तालुक्यांतील मतपत्रिकांमध्ये क्रॉस व्होटिंग झाल्याचे प्राथमिक चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी आणि महायुतीच्या उमेदवारांमधील लढतीकडे लक्ष लागले आहे. काही मतदारसंघांतील मतपत्रिकांमुळे निकालाचे चित्र स्पष्ट होण्यास वेळ लागू शकतो.

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