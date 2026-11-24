कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघातील (गोकुळ) अध्यक्ष निवडीबाबत शासनाने नव्याने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल याचिकेवरील सुनावणीत सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांना तब्बल ८० लाख रुपये फी देण्यात येणार आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.शासनानेच यासंदर्भातील आदेश आज काढले. ‘गोकुळ’च्या अध्यक्ष निवडीत कोरमचा तिढा निर्माण झाला होता. त्यातून कोरम पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ६ नोव्हेंबरला ५०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांत चार शासननियुक्त संचालकांची निवड करून त्यांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार देण्याचा अध्यादेश काढला. .या अध्यादेशाविरोधात समविचारी आघाडीचे संचालक शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्यासह अन्य संचालकांनी सर्किट बेंचमध्ये आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी बुधवारी (ता. २५) आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत सरकारची बाजू मांडण्यासाठी यापूर्वीच ॲड. रोहतगी यांची नियुक्ती केली आहे. ९ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीतही त्यांनी युक्तिवाद केला आहे..त्यानंतर आज शासनाने त्यांना ८० लाख रुपये फी देण्याचे आदेश काढले. यात ॲड. रोहतगी यांच्याकडून ८० लाख रुपये फीचा प्रस्ताव आला होता, त्यातून दहा टक्के प्राप्तिकराची रक्कम वजा करून ७२ लाख रुपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहेत. सहकार विभागाकडून हा खर्च अदा करण्यात येणार आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.दरम्यान, राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असून, विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत आहे. अशा परिस्थितीत गोकुळ दूध संघातील चार शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीचे समर्थन करण्यासाठी वकिली शुल्कापोटी सरकारी तिजोरीतून तब्बल ८० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे परिपत्रक शासनाने काढले असल्याची टिका आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.