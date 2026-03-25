Krishna Scheme Pumping : २९ कोटी थकबाकीवर कारवाई; मजरेवाडी उपसा केंद्र सील, शहरात पाणी संकट

इचलकरंजी : तब्बल २९ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी सांगली पाटबंधारे विभागाने कृष्णा पाणी योजनेचे मजरेवाडी उपसा केंद्र मंगळवारी सायंकाळी सील केले. त्यामुळे कृष्णा नदीतून करण्यात येणारा पाणी उपसा बंद पडला आहे. शहरात ऐन उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती आहे..महापालिका अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाटबंधारे अधिकाऱ्यांशी संपर्क करीत यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत याबाबत सकारात्मक हालचाली झाल्या नव्हत्या. शहराला कृष्णा पाणी योजनेतून प्रमुख पाणीपुरवठा केला जातो. या योजनेचे मजरेवाडी (ता. शिरोळ) येथे उपसा केंद्र आहे. पाणी उपशापोटी सांगली पाटबंधारे विभागाकडून दरवर्षी साधारणपणे ५ ते ६ कोटी रुपयांची आकारणी करण्यात येते. मार्चअखेर आल्यामुळे सर्वच विभागांकडून वसुली मोहीम जोरात सुरू आहे..पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे थकबाकी वसुलीसाठी तीन नोटिसा दिल्या होत्या. अधिकाऱ्यांचे पथकही महापालिकेत दोन वेळा धडकले होते. थकबाकी न भरल्यास उपसा केंद्राला सील करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आजच महापालिकेने तब्बल १ कोटी ८ लाखांचा भरणा केला होता. त्यामुळे पाणी उपसा बंदीची कारवाई टळली जाईल, अशी आशा होती. .मात्र, सायंकाळी सांगली पाटबंधारे विभागाचे दादासाहेब पुजारी, सतीश उपाध्ये, शशिकांत कोडग आदींच्या पथकाने मजरेवाडी उपसा केंद्र सील केले. त्यामुळे कृष्णा नदीतून करण्यात येणार उपसा बंद पडला आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क केला. ३१ मार्चपूर्वी थकबाकीपोटी आणखी काही रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे उद्या (ता. २५) मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. या कारवाईमुळे महापालिकेवर मोठी नामुष्की ओढवली आहे..पंचगंगा योजनेवर मदारकृष्णा योजनेतून पाणी उपसा बंद केला असला तरी पर्याय म्णून सध्या पंचगंगा योजनेवर पूर्ण मदार असणार आहे. पण, पंचगंगा नदीतील पाणी प्रदूषणाची तीव्रता वाढत आहे. त्यामुळे पुढील दोन-तीन दिवसांत पाणी उपसा करण्यावर मर्यादा पडणार आहेत.