कोल्हापुरात मध्यरात्री कारने धडक दिल्यानं भीषण अपघातात दोन सख्ख्या भावांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. शिवाजी विद्यापीठ परिसरात रविवारी मध्यरात्री हा अपघात झाला. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पद्मसिंह रणजितसिंह पाटील याला अटक करण्यात आलीय. पद्मसिंह हा गोकुळ दूध संघाचे माजी संचालक रणजितसिंह पाटील यांचा मुलगा असल्याची माहिती समोर आलीय. .याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, पद्मसिंह रणजितसिंह पाटील याच्या वाहनाची दोन भावांना जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे एकाच कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच परिसरात नागरिकांनी गर्दी केली होती. या अपघातात मृत्यू झालेले उमेश आणि गणेश पाथरूड हे दोघे चुलत भाऊ असल्याचं सांगण्यात येतंय..पडीक जमीनीबद्दलच्या विधानाचा विपर्यास, बावनकुळेंचं स्पष्टीकरण; म्हणाले, शेतकऱ्यांशी संबंध नाही.दरम्यान या अपघातानंतर राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात पद्मसिंह पाटील याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. वाहन चालवताना मद्यपान केले होते का आणि अपघात नेमका कसा घडला याची माहिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे..प्राथमिक तपासात ड्रिंक अँड ड्राइव्हची घटना असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, याबाबत अधिक तपास केला जात आहे. पद्मसिंह पाटील याला ताब्यात घेतलं असून चौकशी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.