कोल्हापूर

Gokul Election Results : सतेज पाटलांच्या विजयामुळे धास्ती? 'गोकुळ'च्या निकालाने महायुती बॅकफूटवर? कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता

Kolhapur District Bank Election : 'गोकुळ' निवडणुकीतील निकालानंतर कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. दुष्काळाचे कारण पुढे येण्याची शक्यता असून, अंतिम मतदार यादी तीन नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे.
Kolhapur District Bank Election

Kolhapur District Bank Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’चा निकाल राज्यभर गाजल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा बॅंकेची निवडणूक तातडीने होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. प्रत्यक्षात ‘गोकुळ’ची धास्ती असली तरीही दुष्काळाचे कारण पुढे केले जाण्याची शक्यता (Kolhapur District Bank Election) आहे.

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