Gokul Election Results : सतेज पाटलांच्या विजयामुळे धास्ती? 'गोकुळ'च्या निकालाने महायुती बॅकफूटवर? कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’चा निकाल राज्यभर गाजल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा बॅंकेची निवडणूक तातडीने होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. प्रत्यक्षात ‘गोकुळ’ची धास्ती असली तरीही दुष्काळाचे कारण पुढे केले जाण्याची शक्यता (Kolhapur District Bank Election) आहे..‘गोकुळ’मध्ये महायुतीकडून सत्ताधाऱ्यांची फौज होती. तरीही विरोधातील आमदार सतेज पाटील यांनी बाजी मारली. त्यामुळे सहकारात सध्यातरी जिल्ह्यातील राजकारणाचे वातावरण महायुतीच्या विरोधातील दिसून येत आहे. याचवेळी जिल्हा बॅंकेची निवडणूक महायुती विरुद्ध महाआघाडी अशी झाली, तर त्याचे पडसाद बॅंकेतही दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अद्यापही जिल्हा बँकेची मतदार यादी पूर्ण तयार झालेली नाही. २७ ऑक्टोबरपर्यंत प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकतीच सुरू आहेत. त्याचे अंतिम सर्व निकाल २९ ऑक्टोबरपर्यंत दिले जाणार आहेत. त्यानंतर ३ नोव्हेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे, असा कार्यक्रम निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय सह निबंधक महेश कदम यांनी जाहीर केला आहे..जिल्हा बॅंकेची निवडणूक आणि ‘गोकुळ’ची निवडणूक वेगळी असल्याचे यापूर्वी नेते मंडळी सांगत होते. मात्र, ‘गोकुळ’मध्येही पक्षीय राजकारण आल्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच जिल्हा बॅंकेची निवडणूक होईल की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बारा पैकी आठ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळ नाही असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. सध्याचे सहकारातील वातावरण महायुतीसाठी पोषक नाही याची जाणीव ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतून झाली आहे..Gokul Election Result 2026 In Kolhapur : 'गोकुळ'च्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! अध्यक्ष निवडीत महायुती टाकणार मोठा डाव? 'समविचारी'ने 13 जागा जिंकूनही....दरम्यान, राज्यातील महायुतीचे नेते आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे आज विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक निवडणुकीच्या निमित्ताने कोल्हापुरात आले होते. त्यांनी दुष्काळामुळे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, असे संकेत दिले आहेत, यासाठी ज्या बॅंकांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली नाही, त्या बॅंकांची निवडणूक पुढे जाऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेची निवडणूक पुढे जाऊ शकते, हे संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.