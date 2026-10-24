कोल्हापूर

Shashikant Patil Gokul Chairman Candidate : 'गोकुळ'मध्ये सध्या शांतता, भविष्यात मोठा भूकंप? महायुतीची 'वेट अँड वॉच'ची चाल; सतेज पाटलांची अडचण वाढणार?

Gokul chairman election latest news : गोकुळ अध्यक्ष निवडीत महायुती सावध भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. शशिकांत पाटील यांच्या नावाला विरोध टाळून दूध उत्पादकांची सहानुभूती मिळविण्यावर भर देत भविष्यातील सत्तांतराच्या संधींवर लक्ष राहणार आहे.
Shashikant Patil Gokul chairman candidate

Shashikant Patil Gokul chairman candidate

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत शांततेने घ्यायचे नंतर भूकंप घडवायचा अशी काहीशी रणनीती महायुतीकडून होऊ शकते. सध्या दूध उत्पादक मतदारांची सहानुभूती मिळविणे आवश्‍यक (Gokul dairy union election Kolhapur) आहे. अद्याप याबाबत निर्णय झाला नसला, तरीही ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत महायुती दिसत आहे.

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