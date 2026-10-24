Shashikant Patil Gokul Chairman Candidate : 'गोकुळ'मध्ये सध्या शांतता, भविष्यात मोठा भूकंप? महायुतीची 'वेट अँड वॉच'ची चाल; सतेज पाटलांची अडचण वाढणार?

कोल्हापूर : गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीत शांततेने घ्यायचे नंतर भूकंप घडवायचा अशी काहीशी रणनीती महायुतीकडून होऊ शकते. सध्या दूध उत्पादक मतदारांची सहानुभूती मिळविणे आवश्यक (Gokul dairy union election Kolhapur) आहे. अद्याप याबाबत निर्णय झाला नसला, तरीही ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत महायुती दिसत आहे..गोकुळमधील पराभव मान्य केला असला, तरीही नेत्यांच्या मनात सल कायम आहे. सध्या दूध उत्पादकांनी महायुतीला सत्तेपासून दूर ठेवले आहे. नियमाच्या कचाट्यातून महायुती संघातील सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणू शकते. मात्र, असे कोणतेही पाऊल महायुतीकडून उचलले जाणार नसल्याचे दिसते. संघाचे संस्थापक (कै.) आंनदराव पाटील-चुयेकर यांचे चिरंजीव शशिकांत पाटील यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे केले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीला विरोध केला, तर त्यांच्या नावाला विरोध होणार आहे..यातून पुन्हा दूध उत्पादकांची नाराजी ओढवली जाणार आहे. त्यामुळे तूर्तास शांत राहायचे अध्यक्ष निवड झाल्यानंतर कारभारात सहभागी व्हायचे, असे धोरण निश्चित होत असल्याचे संकेत आहेत. मात्र, भविष्यात संधी मिळताच सत्ताधाऱ्यांकडील संचालकांना आपल्याकडे घेऊन सत्तांतर घडविण्याची संधी सोडली जाणार नाही. यासाठी सध्या शांततेने घेतले जाईल असे दिसते..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' जिंकूनही सतेज पाटलांचं टेन्शन वाढलं! अध्यक्ष निवडीत नवा कायदेशीर ट्विस्ट; 14 चा आकडा कसा गाठणार? 'ते' 12 संचालक गैरहजर राहिले तर..?.काय होऊ शकते...अध्यक्ष निवडीसाठी एकूण संचालकांच्या ५० टक्के आणि अधिक एक संचालक आवश्यकसभेला विरोधक हजर राहिले नाहीत, तर निवड होणार नाहीसलग तीन सभेला गैरहजर राहिल्यास विरोधकांवर कारवाईप्रशासक नियुक्तीसाठी मुंबईतून प्रयत्न झाल्यास दोन आठवड्यांत निवडणुका घ्याव्या लागतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.