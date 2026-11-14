कोल्हापूर

Gokul Dudh Dairy Kolhapur : गोकुळच्या पहिल्याच बैठकीत खुर्च्यांवरून शाब्दिक चकमक; बाबासाहेब चौगले, अंबरीश घाटगे, चेतन नरकेही म्हणाले आम्ही ५ वर्षे बसलोय...

Gokul Dairy Kolhapur : गोकुळ दूध संघाच्या पहिल्याच संचालक मंडळाच्या बैठकीत बैठक व्यवस्थेवरून शाब्दिक चकमक झाली. बाबासाहेब चौगले, अंबरीश घाटगे आणि चेतन नरके यांनीही खुर्च्यांच्या व्यवस्थेवरून भूमिका मांडली.
Gokul Dudh Dairy Kolhapur Directors Meeting

Gokul Dudh Dairy Kolhapur Directors Meeting

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gokul Directors Meeting : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत बैठक व्यवस्थेवरून महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या संचालकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. खुर्च्या कुठे लावल्या आहेत, यावरून सुरू झालेला हा वाद काही काळ रंगला. अखेर खुर्च्यांची व्यवस्था बदलल्यानंतर या वादावर पडदा पडला. अध्यक्ष राजेश पाटील यांनाही यावेळी मध्यस्थी करावी लागली.

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