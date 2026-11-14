Gokul Dudh Dairy Kolhapur : गोकुळच्या पहिल्याच बैठकीत खुर्च्यांवरून शाब्दिक चकमक; बाबासाहेब चौगले, अंबरीश घाटगे, चेतन नरकेही म्हणाले आम्ही ५ वर्षे बसलोय...

Gokul Directors Meeting : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत बैठक व्यवस्थेवरून महाविकास आघाडी आणि महायुतीच्या संचालकांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. खुर्च्या कुठे लावल्या आहेत, यावरून सुरू झालेला हा वाद काही काळ रंगला. अखेर खुर्च्यांची व्यवस्था बदलल्यानंतर या वादावर पडदा पडला. अध्यक्ष राजेश पाटील यांनाही यावेळी मध्यस्थी करावी लागली..गोकुळचे अध्यक्ष राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला सर्व संचालक उपस्थित होते. बैठकीसाठी समविचारी आघाडीचे संचालक बाबासाहेब चौगले आले असता, त्यांनी आपल्या आघाडीच्या संचालकांसाठी खुर्च्या कुठे लावल्या आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावेळी समविचारी आघाडीच्या संचालकांच्या खुर्च्या वेगवेगळ्या ठिकाणी लावल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आमच्या सर्व खुर्च्या एकाच ठिकाणी लावा, अशी मागणी त्यांनी केली..यावर महायुतीचे संचालक अंबरीश घाटगे यांनी आक्षेप घेत, 'आम्ही मागील पाच वर्षे अशाच पद्धतीने बैठकांना बसलो आहोत. आम्ही बसलो, तुम्हाला काय अडचण आहे?' असा सवाल केला. त्यावर बाबासाहेब चौगुले यांनी, 'आपण समोरासमोर बसूया, उगाच गोंधळ नको,' अशी भूमिका मांडली..दरम्यान, या वादात संचालक चेतन नरके यांनीही लक्ष घातले. 'आम्ही पाच वर्षे अशाच पद्धतीने बसलो. आम्हाला पुढे काय सुरू आहे, याचा आवाजही व्यवस्थित ऐकू येत नव्हता. आम्ही अशी पाच वर्षे काढली आहेत,' असे त्यांनी सांगितले. यावेळी अध्यक्ष राजेश पाटील यांनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर खुर्च्यांची बैठक व्यवस्था बदलण्यात आली आणि संचालकांमधील शाब्दिक वाद शांत झाला..Gokul Milk Price Hike : 'गोकुळ'कडून तूर्तास दूध दरवाढीचा निर्णय नाही; नूतन अध्यक्ष राजेश पाटील यांनी स्पष्ट केली भूमिका, मुख्यमंत्र्यांसह दूध विक्रेत्यांशी साधणार संवाद.दूध दरवाढीबाबत निवेदनदरम्यान, बैठक संपल्यानंतर समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी अध्यक्ष राजेश पाटील यांना दूध दरवाढीबाबत निवेदन दिले. दूध उत्पादकांच्या हिताचा विचार करून दरवाढीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली. यावेळी संचालक अभिजित तायशेटे म्हणाले, 'गोकुळ दूध संघातील दूध उत्पादकांचा विचार करून दूध दरवाढीबाबत निर्णय घ्यावा, असे पत्र आम्ही दिले आहे. यावर लवकरच निर्णय होईल,' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नव्या संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत बैठक व्यवस्थेवरून झालेल्या या शाब्दिक चकमकीची गोकुळच्या वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.