Hasan Mushrif Shivaji Patil : आमदार शिवाजी पाटील गोकुळच्या पहिल्याच कुस्तीत चितपट, मंत्री हसन मुश्रीफांचा पहिला डाव यशस्वी

Political clash Kolhapur : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीतील महत्त्वाची समजली जाणारी ठराव प्रक्रिया सुरू करून या निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बाजी मारतानाच आपली राजकीय मुत्सद्देगिरी पुन्हा सिद्ध केली. या निर्णयाने न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे ‘गोकुळ’ची निवडणूक लांबविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या आमदार शिवाजी पाटील व प्रकाश बेलवाडे यांना मात्र मोठा धक्का बसला आहे. .‘गोकुळ’ची निवडणूक ठरलेल्या वेळी महायुती म्हणून एकत्रित लढविण्यासाठी मंत्री मुश्रीफ प्रयत्नशील होते. त्यातून प्रत्यक्ष ठरावाचा कार्यक्रमही जाहीर झाला; पण वाढीव सुमारे १२०० संस्थांच्या पात्रतेचा मुद्दा पुढे करून प्रकाश बेलवाडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. तिथेच या निवडणुकीत पहिला खोडा पडला. त्यानंतरही ही निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत लांबणार नाही, संघावर प्रशासक येणार नाही, यासाठी मुश्रीफ यांचे प्रयत्न सुरू होते..अशातच सरकारने १३ एप्रिलला सहकार कायद्यात बदल करून ‘अ’ वर्ग संस्थांच्या संचालकांची मुदत संपल्यानंतर विद्यमान संचालकांना मुदतवाढ न देता प्रशासक नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक लांबत गेली, त्यात संचालकांची मुदत संपण्याच्या आदल्या दिवसांपर्यंत प्रशासक येणार नाही, यासाठी मुश्रीफ यांचे शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न सुरू होते; पण, अखेर संघावर प्रशासक नियुक्तीची नामुष्की आली..Satej Patil Hasan Mushrif : गोकुळ दूध संघात सतेज पाटील, मंत्री मुश्रीफांचे एकत्र पॅनेल? उघडउघड विरोध की अंतर्गत मैत्री जपणार.संघावर ४ मे रोजी प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झाली तेव्हापासूनच निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मुश्रीफ यांच्या हालचाली सुरू होत्या. त्यातून हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने ९० दिवसांत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले; पण हे ९० दिवस कोणत्या दिवसांपासून याची स्पष्टता नसल्याने त्यावर बराच खल झाला. अलीकडे मात्र मुश्रीफ यांच्याकडून ‘लग्नघटिका समीप’ आल्याचे सांगत लवकरच ‘गोकुळ’ची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याचे संकेत दिले जात होते. त्याला खऱ्या अर्थाने मूर्त स्वरूप आले. त्यातून मंत्री मुश्रीफ यांनी पहिल्या टप्प्यात बाजी मारली आहे..जिल्हा परिषद निवडणुकीत ज्याप्रमाणे त्यांनी राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखविली तीच ‘गोकुळ’च्या राजकारणातही आजच्या निर्णयाने पाहायला मिळाली. ही प्रक्रिया सुरू होणे म्हणजे ‘या ना त्या कारणा’ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जवळीक असल्याची संधी साधून निवडणूक लांबविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आमदार पाटील व बेलवाडे यांना मोठी चपराक समजली जाते..मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेपनिवडणूक लांबण्याची शक्यता गृहित धरून मुश्रीफ यांच्याकडून अलीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच यातून मार्ग काढतील, असे सांगितले जात होते. दोन दिवसांपूर्वी तर त्यांनी जागा वाटपाचा फॉर्म्युलाही मुख्यमंत्रीच ठरवतील, असे सांगून जिल्हा पातळीवरील भाजप नेत्यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर प्रक्रिया सुरू करण्याचा झालेला आदेश पाहता यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हस्तक्षेप झाल्याचे दिसते..आता खरी कसोटीप्रत्यक्ष ठराव प्रक्रियेच्या तारखा जाहीर झाल्या असल्या तरी १२०० संस्थांची सुनावणी पूर्ण करून त्याचा निर्णय होणे बाकी आहे. तोपर्यंत पुन्हा या संस्थांच्या मुद्द्यावरूनच न्यायालयीन लढा सुरू होणार नाही आणि ठरलेल्या कालावधीत निवडणूक होईल, यासाठी मंत्री मुश्रीफ यांची कसोटी मोठी लागणार आहे. प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरच त्यांच्याकडून पुढील राजकीय पत्ते खुले केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.