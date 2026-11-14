Hope Meeting Japan 2027 : कोल्हापूरच्या कन्येची ऐतिहासिक झेप! नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांशी संवाद साधणार शिवाजी विद्यापीठाची 'ही' संशोधक विद्यार्थिनी

कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाच्या रसायनशास्त्र अधिविभागातील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थिनी तब्बू शेख यांना नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची प्रतिष्ठेची संधी मिळाली (Tabbu Sheikh Hope Meeting Japan 2027) आहे. फेब्रुवारीत जपानमध्ये आयोजित १८ व्या ‘होप मीटिंग’साठी देशभरातून निवडलेल्या अवघ्या नऊ विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांचा समावेश झाला आहे. .विद्यापीठातून या प्रतिष्ठेच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी निवड होणाऱ्या तब्बू या पहिल्याच विद्यार्थिनी आहेत. जपान सोसायटी फॉर द प्रमोशन ऑफ सायन्स यांच्यातर्फे २८ फेब्रुवारी ते ४ मार्च २०२७ या कालावधीत योकोहामा (जपान) येथे होप परिषद होणार आहे. तब्बू यांना पदवी शिक्षणापासून त्यांना केंद्र सरकारची डीएसटी-इन्स्पायर फेलोशिप मिळाली. पदव्युत्तर परीक्षेत त्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवून विद्यापीठाचे सुवर्णपदक पटकावले..Maratha Empire History : कसं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बलशाली आरमार? अंबवड्यात पाहायला मिळणार ऐतिहासिक जहाजांचे बारकावे, मराठ्यांचा उलगडला सागरी इतिहास.सध्या त्या रसायनशास्त्र अधिविभागातील डॉ. संजय कोलेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएच. डी. संशोधन करीत आहेत. दक्षिण कोरिया सरकारची गुणवंत परदेशी विनिमय विद्यार्थ्यांसाठीची प्रतिष्ठेची ‘ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप २०२६’ ही त्यांना प्राप्त झाली. मेटल-ऑरगॅनिक फ्रेमवर्क्स या विषयातील त्यांचे संशोधन २०२५ च्या नोबेल पुरस्कार विजेत्या संशोधनाशी सुसंगत आहे. प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, रसायनशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. संजय चव्हाण यांनी तब्बू यांचे अभिनंदन केले..शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीला नोबेल पुरस्कार विजेत्या शास्त्रज्ञांशी संवाद साधण्याची संधी मिळणे, ही विद्यापीठासाठी अभिमानाची आणि गौरवाची बाब आहे. विद्यापीठातील संशोधनाची गुणवत्ता आणि युवा संशोधकांची क्षमता यातून अधोरेखित झाली आहे.-डॉ. आर. के. कामत, कुलगुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.