Supermoon in Maharashtra : भारतीय स्थापत्यकलेचा अद्वितीय वारसा असलेल्या खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिरात आज (मंगळवारी) मध्यरात्री एक अनोखा खगोलीय नजारा अनुभवायला मिळणार आहे. त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या दिवशी आकाशात दिसणारा सुपरमून मंदिराच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वर्ग मंडपाच्या मध्यभागी येणार असून, त्याचा चंद्रप्रकाश जमिनीवरील वर्तुळाकार दगडी शिल्पावर पडणार आहे. रात्री १२.३० वाजता घडणारी ही खगोलीय घटना काही मिनिटांसाठी अनुभवता येणार आहे..शिरोळ तालुक्यातील खिद्रापूर येथे कर्नाटकच्या सीमेलगत असलेले भगवान कोपेश्वराचे मंदिर बाराव्या शतकातील स्थापत्यकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या संरक्षित स्मारकांच्या यादीत या मंदिराचा समावेश आहे. मंदिरातील सूक्ष्म कोरीव काम आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे त्याला 'महाराष्ट्राचे खजुराहो' असेही संबोधले जाते. भौगोलिक आणि खगोलशास्त्रीय अभ्यासाचा विचार करून मंदिराची उभारणी करण्यात आल्याचे त्याच्या वास्तुरचनेतून दिसून येते..मंदिरातील ४८ दगडी खांबांवर उभा असलेला स्वर्ग मंडप हे या मंदिराचे प्रमुख आकर्षण आहे. या मंडपाची गोलाकार रचना आणि जमिनीवरील वर्तुळाकार दगडी शिल्प यांचा आजच्या खगोलीय घटनेशी विशेष संबंध आहे. रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास चंद्र स्वर्ग मंडपाच्या गोलाकार भागात प्रवेश करताना दिसेल. त्यानंतर मध्यरात्री १२.३० वाजता तो मंडपाच्या मध्यभागी येईल. याच वेळी चंद्राचा प्रकाश जमिनीवरील वर्तुळाकार दगडी शिल्पावर पडून दोन्ही वर्तुळे एकमेकांशी तंतोतंत जुळल्याचा विलोभनीय नजारा पाहायला मिळणार आहे..यंदा २४ नोव्हेंबरला त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्र पृथ्वीच्या सरासरी अंतरापेक्षा जवळ असल्याने तो नेहमीपेक्षा मोठा आणि अधिक तेजस्वी दिसणार आहे. पृथ्वी आणि चंद्र यांच्यातील सरासरी अंतर सुमारे तीन लाख ८४ हजार किलोमीटर असते. मात्र, या वेळी हे अंतर सुमारे तीन लाख ६० हजार किलोमीटर असणार असल्याने या पौर्णिमेच्या चंद्राला 'सुपरमून' म्हटले जात आहे..Kolhapur News: ‘गोकुळ’च्या सुनावणीसाठी ८० लाख रुपयांचे मानधन; शासनाचे आदेश,ॲड. मुकुल रोहतगी मांडणार शासनाची बाजू.कोपेश्वर मंदिराच्या स्थापत्यकलेतून साधलेला हा खगोलीय आविष्कार आणि पौर्णिमेच्या चंद्राचा प्रकाश यांचा दुर्मीळ संगम आज मध्यरात्री अनुभवता येणार आहे. इतिहास, वास्तुकला आणि खगोलशास्त्र यांची सांगड घालणारा हा नजारा पाहण्याची संधी खगोलप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.