Teachers Constituency Election : शिक्षक निवडणुकीत ‘लक्ष्मीदर्शना’चा खेळ सुरू, काटाजोड लढतीमुळे उमेदवारांनी हात केला ढिल्ला

Maharashtra Teachers Election : शिक्षक आमदार निवडणुकीचा प्रचार बुधवारी थांबला आणि त्या रात्रीपासून मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी उमेदवारांच्या यंत्रणा सक्रिय झाल्या. त्यांनी ‘लक्ष्मीदर्शना’चा खेळ सुरू केला. यंदा पहिल्यांदाच ते अगदी उघडपणे अधिक स्वरूपात जाणवले..सुशिक्षित मतदारांच्या प्रतिनिधित्वाशी ही निवडणूक संबंधित आहे. त्यात शिक्षक, प्राध्यापक मतदार आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवारांनी शैक्षणिक धोरणे, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आदी मुद्दे प्रचारात मांडले. त्यांनी या मुद्यांच्या अनुषंगाने आपली भूमिका मांडत मतदारांशी वैयक्तिक संपर्क, बैठका, मेळावे आणि संघटनांच्या माध्यमातून पाठिंबा मिळविण्यावर भर दिला. त्यांनी मतदारसंघ पिंजून काढला; पण जशी मतदानाची तारीख जवळ येऊ लागली तशी या निवडणुकीत यंदा चुरस वाढली असून, काटाजोड लढत होणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले..त्यामुळे उमेदवारांना विजयापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक-एक मत मिळविणे महत्त्वाचे बनले आहे. प्रचार थांबला आणि उमेदवारांच्या यंत्रणेनेने केलेल्या आकडेमोडीवरून ठराविक मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी ‘टार्गेट’ निश्चित केले. या मतदारांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविण्यासाठी बुधवारी रात्रीपासून यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. त्या यंत्रणेची गती आज आणखी वाढल्याचे चित्र होते..Chandrakant Patil Election Statement : गोकुळनंतर चंद्रकांत पाटलांचे पदवीधर, शिक्षक निवडणुकीबाबत एकतर्फी विजयाचा दावा; नेमकं काय म्हणाले....इच्छुक उमेदवारांनी नोंदणी केली म्हणजे आपले नाव यादीत असणार म्हणून शिक्षक निश्चित होते. मात्र, प्रत्यक्षात मतदार यादी हातात पडल्यानंतर त्यात अनेकांची नावे नसल्याचे दिसले. अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे देऊनही मतदार यादीतून नावे गायब कशी झाली, असा सवाल उपस्थित करत आज अशा शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली.‘लोकेशन’ची नोंद...टार्गेट केलेल्या ठराविक मतदारांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविल्यानंतर त्याचा पुरावा म्हणून उमेदवारांच्या यंत्रणेकडून गुप्तपणे तेथील ‘लोकेशन’ची नोंदही करण्यात आली. काहींनी यंत्रणेतील वरिष्ठांना कॉल जोडून दिले असल्याची चर्चा होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.