कोल्हापूर

Teachers Constituency Election : शिक्षक निवडणुकीत ‘लक्ष्मीदर्शना’चा खेळ सुरू, काटाजोड लढतीमुळे उमेदवारांनी हात केला ढिल्ला

Teachers Election Latest News : शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काटाजोड लढतीची चर्चा सुरू असून उमेदवारांकडून खर्च वाढल्याचे चित्र आहे. ‘लक्ष्मीदर्शना’च्या चर्चेमुळे निवडणूक वातावरण तापले आहे.
Teachers Constituency Election Latest News

Teachers Constituency Election Latest News

esakal

Sandeep Shirguppe
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Maharashtra Teachers Election : शिक्षक आमदार निवडणुकीचा प्रचार बुधवारी थांबला आणि त्या रात्रीपासून मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी उमेदवारांच्या यंत्रणा सक्रिय झाल्या. त्यांनी ‘लक्ष्मीदर्शना’चा खेळ सुरू केला. यंदा पहिल्यांदाच ते अगदी उघडपणे अधिक स्वरूपात जाणवले.

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