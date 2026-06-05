Kolhapur Accident News : हळू येतो म्हणाले, पण ‘ते’आलेच नाहीत!, उत्तुर घाटात झालेल्या अपघातात संपूर्ण कुटुंब संपलं; चातकासारखी वाट पाहणाऱ्या भावाचा आक्रोश

Family Killed in Uttur Ghat : (अजित माद्याळे) : सायंकाळी ५ वाजून १० मिनिटांनी बहीण शोभाचा फोन आला. आम्ही सर्व जण गावातून निघालोय. पावसामुळे उत्तूरमध्ये थांबलोय. पाऊस कमी झाल्यानंतर आम्ही हळू येतो. तू व वहिणी गडहिंग्लजमध्येच थांबा. आम्ही आल्यानंतर सर्व जण मिळून गावी जाऊ, असे सांगून बहिणीने फोन ठेवला अन् ते सर्व जण आलेच नाहीत. अश्रूंच्या धारा सांभाळात ओथंबलेल्या डोळ्यांनी त्यांची चातकासारखी वाट पाहणारे मृत शोभाचे भाऊ राजेंद्र गवळी हे काळीज चिरणारा हा संवाद सांगत होते..दीपक यांच्यासह चौघांचा आज अपघाती मृत्यू झाला. हे कुटुंब १३ मे रोजी मुंबईहून सासुरवाडी माद्याळ कसबा नूल (ता. गडहिंग्लज) येथे आले होते. याठिकाणी आठ दिवस थांबले. गेल्या वर्षीच दीपक यानी होन्याळीत नवे घर बांधले आहे. मोठ्या धामधुमीत त्याची वास्तुशांती करून ते मुंबईला गेले होते..या सुटीत नव्या घरात लाईट फिटिंग, नळ कनेक्शन अशी किरकोळ कामे करून घेऊन व देवदर्शन करून ते मुंबईला परतणार होते. म्हणून दीपक हे पत्नी व मुलांसह शनिवारी (ता. ३० मे) होन्याळीला गेले. त्यानंतर पत्नी व मुलांना होन्याळीतच ठेवून दीपक एकटेच काल (बुधवार) पुन्हा माद्याळला आले. मेहुणे राजेंद्र गवळी यांची दुचाकी घेऊन ते त्याच दिवशी होन्याळीला परतले. सुटी संपल्याने ते कुटुंबासह आज (ता. ५) मुंबईला जाणार होते. त्यासाठी खासगी आरामबसचेही बुकिंग केले होते..दरम्यान, सासुरवाडीत मुक्काम करून उद्या गडहिंग्लजमधून मुंबईला रवाना होण्यासाठी ते आजच दुचाकीने सासुरवाडीला येत होते; परंतु त्यांना रस्त्यातच काळाने गाठले अन् हसत्या-खेळत्या कुटुंबाचे होत्याचे नव्हते झाले. मुलगी पूर्वा पहिलीत, तर मुलगा जय तिसरीत शिकत होता. या कोवळ्या जीवांचा शाळेचा आनंददायी असणारा पहिला दिवसही काळाने हिरावून घेतल्याची ही घटना काळीज पिळवटून टाकणारीच ठरली. दीपक हे मुंबईत एका बिल्डर कंपनीकडे इंटेरियर डिझायनर म्हणून काम पाहत होते. शोभा गृहिणी होती..‘माऊली’चा आधार हरपलाकोरडवाहू शेतीतून कुटुंबाचा गाडा हाकणे जिकिरीचे होते. त्यामुळे दीपकचे वडील दत्तात्रय यांनी मुंबई गाठली. एका कंपनीत काम करता-करता ते मुंबईतच स्थायिक झाले. पत्नी, दोन मुले व दोन मुलींसमवेत त्यांचा सुखाचा संसार सुरू झाला. मोठ्या मुलाचे गतवर्षीच निधन झाले. बहिणींचा विवाह झालेला. दीपकलाही चांगले काम मिळाल्याने आई, पत्नी, मुलांसह ते मुंबईतच स्थायिक झाले. कर्त्या दीपकच्या माध्यमातून आईच्या असणाऱ्या हक्काच्या आधारावर काळाने घातलेली झडप सुखी संसाराला दृष्ट लावणारीच ठरली..Kolhapur Accident: कोल्हापुरात भीषण अपघात! एकाच कुटुंबातील चौघांचा जागीच मृत्यू.पर्यायी रस्त्यानेही घात केलाच...गारगोटी-चंदगड रस्त्याच्या रुंदीकरणासह काँक्रिटीकरणचे काम सुरू आहे. कडगाव ते गडहिंग्लजपर्यंतची खोदाई केली आहे. त्यामुळे दीपक चांदे कुटुंबासह दुचाकीने होन्याळी ते उत्तूर, मुमेवाडी घाटमार्गे माद्याळ कसबा नूलला येत होते. काम सुरू असलेल्या रस्त्यावरून जाणे असुरक्षित वाटल्याने चांदे कुटुंबाने निवडलेल्या या पर्यायी मार्गानेही अखेर त्यांचा घात केलाच..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.