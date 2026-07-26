सोलापूर

Ashadhi Wari: ‘ग्राम विकास’चा प्रती वारकरी ५०० रुपये खर्च; १५० कोटींची आषाढी वारी, २४ तासात दर्शन रांगेत १८ लाखाहून अधिक भाविक

Pandharpur Wari Sees Record Devotee Footfall: आषाढी वारीसाठी राज्य शासनाने १५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून वारकऱ्यांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध केल्या. २४ तासांत १८ लाखांहून अधिक भाविकांनी विठ्ठल दर्शनासाठी रांगेत सहभाग नोंदविला.
Pandharpur Ashadhi Wari Sees Rs 150 Crore Government Spending with 18 Lakh Plus Devotees in 24 Hours

Pandharpur Ashadhi Wari Sees Rs 150 Crore Government Spending with 18 Lakh Plus Devotees in 24 Hours

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-विठ्ठल सुतार

सोलापूर: राज्य शासनाने ग्राम विकास विभागाकडून आषाढी वारी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना विविध सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी १५० कोटीहून अधिक रुपये खर्च केले आहेत. पोलीस प्रशासन व मंदिर समितीकडून यंदाच्या वारीमध्ये ३० लाखाहून अधिक वारकऱ्यांचा सहभाग असल्याचा दावा केला आहे.

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