Ashadhi Wari: ‘ग्राम विकास’चा प्रती वारकरी ५०० रुपये खर्च; १५० कोटींची आषाढी वारी, २४ तासात दर्शन रांगेत १८ लाखाहून अधिक भाविक

-विठ्ठल सुतारसोलापूर: राज्य शासनाने ग्राम विकास विभागाकडून आषाढी वारी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांना विविध सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी १५० कोटीहून अधिक रुपये खर्च केले आहेत. पोलीस प्रशासन व मंदिर समितीकडून यंदाच्या वारीमध्ये ३० लाखाहून अधिक वारकऱ्यांचा सहभाग असल्याचा दावा केला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.३० लाख वारकऱ्यांना प्रशासनाकडून १५० कोटी रुपये खर्चून सुविधा दिला असून प्रती वारकरी ५०० रुपयांचा खर्च झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर आले आहे. यामध्ये मानाच्या प्रमुख १० पालखी सोहळ्यातील सहभागी वारकऱ्यांसह पंढरपूर शहरातील सेवा-सुविधांचा समावेश आहे. सर्वाधिक खर्च जर्मन हॅंगर, आरोग्य सेवा, शौचालय, स्नानगृह व स्वच्छतेवर करण्यात आला आहे. याशिवाय चरणसेवा, फूटमसाज, आरोग्य शिबीर, पाण्याचे टॅंकर आदी सुविधांचा समावेश आहे. .प्रचार, प्रसिद्धीस ७ कोटी रुपये शासकीय योजनांचा प्रचार व प्रसिध्दीसाठी यंदाच्या आषाढी वारीत ७ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. ग्राम विकास विभागाच्या वतीने ५ कोटी तर मदत व पुनर्वसन विभागाच्या वतीने १.९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. वारी काळात संत सोलापूर जिल्हा परिषदेला ६१.५० कोटीचा निधी जर्मन हॅंगर (मुख्यमंत्री वारकरी सुविधा केंद्र) - ८ कोटी वॉटरप्रूफ मंडप - ३.५० कोटी प्रचार व प्रसिद्धी - ५ कोटी वारकऱ्यांना सेवा व सुविधा पुरवणे - ४ कोटी पाणी टॅंकर पुरवणे - ३ कोटी औषधे खरेदी व इतर वैद्यकीय सुविधा - १० कोटी महिला स्नानगृह उभारणे - १.५० कोटी फिरते शौचालय - २० कोटी सफाई सेवा - १ कोटी मोबाईल चार्जिंग व्हॅन - ५० लाख मेडिसीन ऑन व्हील - ५० लाख ग्रामपंचायतीना अनुदान - ४.५० कोटी एकूण - ६१.५० कोटी.\rज्ञानेश्वर महाराज व संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर एलईडी स्क्रीनसहद्वारे योजनांची प्रसिद्धी व जनजागृती करण्यात आली. यामध्ये एलईडी स्क्रीनसह चित्ररथ, माहितीपत्रकांचे वितरण, माहितीपटांचे प्रदर्शन, कलापथकाद्वारे जनजागृती, जनसंवाद कार्यक्रमांचे आयोजन, सर्जनशील (क्रिएटिव्ह) संकल्पना व निर्मिती, ग्राफिक व व्हिज्युअल डिझाइन, सजावट व लेआउट व्यवस्था, जनरेटरची सुविधा, स्पीकर, माईक व संपूर्ण ऑडिओ-व्हिज्युअल प्रणाली आदीचा समावेश होता. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.ग्राम विकास विभागाकडून सोलापूर जिल्हा परिषदेस विविध सेवा पुरवण्यासाठी ६१ कोटी ५० लाख, जिल्हा नियोजन समितीमधून विविध सुविधांसाठी ३० कोटी, नगर विकास विभागाकडून पंढरपूर नगरपालिकेस वैशिष्ट्यपूर्ण हेडखाली १० कोटी, ग्राम विकास विभागाकडून पुणे जिल्हा परिषदेला ३ कोटी ३३ लाख, आरोग्य सुविधा व महाशिबीर घेण्यासाठी ५ कोटी, मदत व पुनर्वसन विभागाकडून प्रचार व प्रसिद्धीसाठी १ कोटी ९९ लाख याशिवाय सातारा, अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेस वारकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी निधी देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.