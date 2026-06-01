Sugarcane farmers: नेत्यांच्या साखरसाम्राज्यात अडकले शेतकऱ्यांच्या घामाचे २१८ कोटी; सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे १२८ कोटींची थकबाकी

सोलापूर: सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी संबंधित असलेल्या साखर कारखान्यांकडे २१८ कोटी रुपयांची ऊसबिले थकीत आहेत. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांशी संबंधित कारखान्यांकडे सर्वाधिक रक्कम थकीत आहे. यामध्ये उत्तर सोलापूर तालुक्यातील सिद्धेश्वरकडे ३०.४४ कोटी, तर मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारीकडे ३०.२२ कोटी आणि उमरगा तालुक्यातील विठ्ठलसाई कारखान्याकडे २०.७७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे १२८ कोटी, तर धाराशिव जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे ९० कोटी रुपये थकीत आहेत..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्ह्यातील संत कुर्मदास कारखाना माजी आमदार धनाजी साठे यांच्या ताब्यात आहे. भीमा सहकारी साखर कारखाना खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी तर कमलाभवानी शुगर माजी आमदार बबनराव शिंदे यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी संबंधित आहे. मुरूम येथील विठ्ठलसाई कारखाना माजी आमदार बसवराज पाटील यांच्याशी संबंधित असून, माजी मंत्री तानाजी सावंत तसेच आमदार अभिजित पाटील यांच्याशी संबंधित असलेल्या कारखान्यांकडेही ऊसबिले थकीत आहेत..गोकूळ शुगरचा उल्लेखच नाहीधोत्री येथील गोकूळ शुगरला साखर आयुक्तांनी गाळप परवाना नाकारला असतानाही त्यांनी गाळप केले. याप्रकरणी कारखान्यास आयुक्तांनी १६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांची ऊसबिले थकवल्याने आरआरसी (मालमत्ता जप्ती) कारवाईही केली आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे असलेल्या १२८ कोटी रुपयांच्या थकबाकीव्यतिरिक्त एकट्या गोकूळ शुगरकडे १३० कोटी रुपये थकीत आहेत. अशा प्रकारे एकूण २५८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे, साखर आयुक्तांनी ऊसबिले थकवलेल्या कारखान्यांची जी यादी दिली आहे, त्या यादीत गोकूळ शुगरचा उल्लेखही नाही..मी साखर आयुक्त असताना पहिल्यांदाच ऊसबिले देणाऱ्या कारखान्यांची वर्गवारी केली होती. जे कारखाने नियमितपणे बिले देतात, जे काही महिन्यांनी देतात आणि जे वर्षानुवर्षे बिले थकवतात, अशा कारखान्यांची यादी केली होती. त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता. शेतकऱ्यांनीही ऊस देताना कारखान्यांचा इतिहास आणि आर्थिक स्थिती पाहून ऊस घालावा. साखर आयुक्तांना आणखी अधिकार दिल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.- शेखर गायकवाड, माजी साखर आयुक्त.Pune Medical College: दोन तासांचे काम; महिन्याचा दाम, पुण्यातील अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा अनोखा फंडा.कारखानानिहाय थकबाकीसिद्धेश्वर सहकारी : ३०.४४ कोटी, संत दामाजी सहकारी : ६.९६ कोटी, संत कुर्मदास सहकारी : १५.९७ कोटी, ओंकार कॉर्पोरेशन (तडवळ) : १४.७२ कोटी, भीमा सहकारी (टाकळी सिकंदर) : ३०.२२ कोटी, आवताडे शुगर्स (नंदूर) : ३.९६ कोटी, कमलाभवानी ग्लोबल कॉर्पोरेशन (पांडे) : २५.७९ कोटी, विठ्ठलसाई सहकारी (मुरूम) : २०.७७ कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (केशेगाव) : ५.२४ कोटी, भैरवनाथ शुगर्स (वाशी) : ७.१० कोटी, नॅचरल शुगर्स (रांझणी) : १४.४६ कोटी, भीमाशंकर शुगर्स (पारगाव) : १२.२६ कोटी, धाराशिव शुगर्स (चोराखळी) : ७.१० कोटी, लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज : ९.५१ कोटी, भाऊसाहेब बिराजदार (समुद्राळ) : ६.८२ कोटी, आयन मल्टिट्रेड (बाणगंगा सहकारी) : ५.५३ कोटी, भैरवनाथ शुगर (सोनारी) : २.७३ कोटी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.