Solapur Crime: स्कुटी अडवून पतीने भररस्त्यात २६ वर्षीय पत्नीला संपवलं, ९ वर्षांचा मुलगा आईच्या मायेला पोरका

बार्शी शहर : पत्नी स्कूटीवरून जात असताना पतीने अडवले. घरगुती वादातून आणि चारित्र्याच्या संशयातून चाकूने भोसकून पत्नीचा खून केला. घटनेनंतर पती स्वतः पोलिसांत हजर झाला. बार्शी-परंडा रस्त्यावर बार्शीपासून ७ किमी अंतरावर लक्ष्याचीवाडीजवळ सोमवारी (ता. २५) सकाळी सव्वा दहा वाजता ही घटना घडली..विवाहितेचे वडील जितेंद्र विश्वनाथ गायकवाड (वय ५६, रा. कासारवाडी, ता. बार्शी) यांनी फिर्याद दिली. त्यावरून संशयित ऋषिकेश संभाजी पाटील (वय ३०, रा. गांधी स्टॉप, गाडेगाव रोड, बार्शी) याच्याविरुद्ध बार्शी तालुका पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ऋषिकेश पाटील व त्याची पत्नी धनश्रीचे (वय २६, रा. बार्शी) अनेक दिवसांपासून भांडण सुरू होते. ते वेगवेगळे राहत होते. .सकाळी दहाच्या सुमारास लक्षाचीवाडी येथे आयडीएफसी फायनान्स कंपनीच्या बचत गटातील महिलांचे पैसे एकत्र करुन धनश्री पाटील या स्कूटीवरून (एम. एच. १३-एफ. ए. - ४०१६) बार्शीकडे येत होत्या. लक्षाचीवाडी पासून थोडे पुढे येताच बार्शी पासून ७ किमी अंतरावर पती ऋषिकेशने तिला थांबवून तिच्यावर हल्ला केला. गळ्यावर, मानेवर, गालावर व पोटावर चाकूने भोसकले. त्यात धनश्री जागीच ठार झाली. तालुका पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. शवविच्छेदन करून तिचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महेश माने करीत आहेत..धनश्रीचे सहकारी हवालदिलसकाळी साडेदहाच्या सुमारास धनश्री काम करत असलेल्या फायनान्स कंपनीतील तिचे सर्व सहकारी ही बातमी कळताच शोकाकुल आणि हवालदिल झाले. यावेळी अनेकांना अश्रू आवरता आले नाहीत. शाखाधिकारी विकास आवारे यांच्यासह सर्व सहकाऱ्यांनी धनश्रीला श्रद्धांजली अर्पण केली..९ वर्षांचा मुलगाधनश्री आणि ऋषिकेशला ९ वर्षाचा एक मुलगाही आहे. दोघांच्या वादामुळे ते एकत्र राहत नव्हते. परंतु आई जिवानीशी गेली आणि वडिलही पोलिसांच्या अटकेत असल्याने त्या चिमुरड्याचे छत्र मात्र हरवल्याचे पाहून अनेकांचे मन हेलावले.