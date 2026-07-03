Organic Farming : रासायनिक खतांचा वाढता वापर चिंताजनक; आ. सचिन कल्याणशेट्टी विधानसभेत आक्रमक, नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे आश्वासन

अक्कलकोट: : राज्यातील वाढत्या रासायनिक शेतीमुळे मानवी आरोग्य, जमिनीची सुपीकता आणि कृषी क्षेत्राच्या शाश्वततेसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण होत असल्याचा मुद्दा विधानसभेत प्रभाविपणे आवश्यक उदाहरणासह उपस्थित करत आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने विशेष धोरण आखावे, अशी मागणी केली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...दुधातील भेसळीप्रमाणेच रासायनिक शेतीतून निर्माण होणारी “अदृश्य भेसळ” अधिक घातक असल्याचे नमूद करत त्यांनी कॅन्सर, हृदयविकार, किडनी व लिव्हर विकारांसारख्या आजारांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत चिंता व्यक्त केली. रासायनिक खतांवरील वाढत्या अनुदानाचा उल्लेख करत त्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज अधोरेखित केली..देशी गोवंश संवर्धनाला शाश्वत शेतीचा आधारस्तंभ मानत खिलार, देवणी, डांगी, गवळाऊ आणि गीर यांसारख्या देशी जातींच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणीही त्यांनी केली. “एक शेतकरी – एक देशी गाय” योजनेद्वारे देशी गोवंश संवर्धनास चालना देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...\rयावर उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी राज्यात सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. मागील पाच वर्षांत राज्यातील रासायनिक खतांचा वापर ६४ ते ७५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगत त्यांनी अतिवापराबाबत चिंता व्यक्त केली. युरिया, डीएपी आणि पोटॅश खतांसाठी देशाला मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागत असल्याचे नमूद करताना, सध्या राज्यात खतांची कोणतीही टंचाई नसून केंद्र सरकारकडून मंजूर आवंटनानुसार पुरेसा पुरवठा सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.विधानसभेतील या चर्चेमुळे राज्यातील कृषी धोरणात सेंद्रिय व नैसर्गिक शेतीला अधिक प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.