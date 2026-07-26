सोलापूर

Pandharpur Crime: गंगाखेडच्या पोलिसाने पंढरपुरात जीवन संपवले; डोक्यात गोळी झाडून घेतली, वारीच्या बंदोबस्तावर आल्यावर घटना

Pandharpur Wari Duty Ends in Police Tragedy: आषाढी वारी बंदोबस्तासाठी पंढरपुरात आलेल्या गंगाखेड येथील पोलिस कर्मचाऱ्याने डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना घडली. पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.
Gangakhed Policeman Dies in Pandharpur During Ashadhi Wari Security Duty Police Launch Investigation

Gangakhed Policeman Dies in Pandharpur During Ashadhi Wari Security Duty Police Launch Investigation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: पंढरपूरमध्ये आषाढी यात्रेच्या बंदोबस्तासाठी आलेल्या राज्य राखीव पोलिस दलातील एका पोलिसाने डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २५) पहाटेच्या वेळी कासेगाव रोडवरील विवेकवर्धिनी विद्यालयात घडली. या घटनेने पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

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