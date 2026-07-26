Pandharpur Crime: गंगाखेडच्या पोलिसाने पंढरपुरात जीवन संपवले; डोक्यात गोळी झाडून घेतली, वारीच्या बंदोबस्तावर आल्यावर घटना

पंढरपूर: पंढरपूरमध्ये आषाढी यात्रेच्या बंदोबस्तासाठी आलेल्या राज्य राखीव पोलिस दलातील एका पोलिसाने डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना शनिवारी (ता. २५) पहाटेच्या वेळी कासेगाव रोडवरील विवेकवर्धिनी विद्यालयात घडली. या घटनेने पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.कामाच्या तणावातून आत्महत्या केली की अन्य कोणत्या कारणावरून याचा पोलिस तपास करत आहे. रामेश्वर ध्रुपद साबणे (वय ३० रा. गंगाखेड जि. परभणी) असे आत्महत्या केलेल्या पोलिसाचे नाव आहे. रामेश्वर साबणे हे छत्रपती संभाजीनगर येथे एसआरपीएफमध्ये जवान म्हणून कार्यरत होते. या प्रकरणी पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आषाढी यात्रेच्या बंदोबस्तासाठी एसआरपीएफच्या तुकडीसोबत रामेश्वर साबणे हे दोन-तीन दिवसांपासून पंढरपुरात बंदोबस्ताचे काम करत होते. रात्री बंदोबस्त करून मुक्कामाच्या ठिकाणी आले होते. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.दरम्यान शनिवारी (ता. २५) पहाटेच्या दरम्यान त्यांनी स्वतःच्या सर्व्हीस रिवाल्वरमधून डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. कामाच्या तणावातून आत्महत्या केली असवी अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. रात्री उशिरापर्यंत आत्महत्येचे नेमके कारण मात्र समजू शकले नाही. पोलिस या घटनेचा तपास करत आहेत. दरम्यान या घटनेचा अधिकचा तपशील मिळवण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.