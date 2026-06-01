Solapur Goa flight: सोलापूर-गोवा विमानसेवा हाऊसफुल; वर्षभरात १४ हजार प्रवासी, तिकीटदर १२ हजारांवर

सोलापूर : सोलापूर-गोवा विमानसेवेला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून १० जूनपर्यंतची बहुतांश आसने आरक्षित झाली आहेत. वाढत्या मागणीमुळे गोवा मार्गावरील तिकीटदर २,७०० रुपयांपासून १२ हजार रुपयांपर्यंत पोचले आहेत. दरम्यान, ९ जून रोजी सोलापूर-गोवा विमानसेवेला एक वर्ष पूर्ण होत असून या कालावधीत १४ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी हवाई प्रवासाचा लाभ घेतला आहे..सोलापूर विमानतळावरून फ्लाय कंपनीमार्फत सुरू करण्यात आलेल्या गोवा विमानसेवेला पहिल्या दिवसापासूनच सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यांनंतर मे आणि जून महिन्यातही या सेवेचे बुकिंग शंभर टक्के भरत असल्याचे चित्र आहे. १० जूनपर्यंतचे गोव्यासाठी तिकिट हवे असल्यास राखीव कोट्यातून तिकिट उपलब्ध होत असून एका तिकिटाची किंमत १२ हजारापर्यंत असल्याचे सांगण्यात आले. उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे गोवा पर्यटनासाठी सोलापूरकरांची पहिली पसंती विमानप्रवासाला मिळत आहे..गोव्याकडे जाणारी विमानसेवा हैदराबादमार्गे चालविली जाते. त्यामुळे हैदराबादसाठीही प्रवाशांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. सेवा उपलब्ध असलेल्या दिवशी हैदराबादला जाणारे आणि तेथून सोलापूरला येणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे..मुंबई विमानसेवेलाही सुट्टीच्या काळात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विशेषतः रविवार आणि सोमवारच्या विमानांना मोठी मागणी असून ७० ते ८० टक्के आसनक्षमता भरत आहे. मुंबईहून सोलापूरला येणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही वाढली आहे. रेल्वेच्या तुलनेत कमी वेळेत आणि अधिक सोईस्कर प्रवास करता येत असल्याने अनेक प्रवासी विमानसेवेला प्राधान्य देत आहेत..इंधनदर वाढीमुळे इतर विमान कंपन्यांनी तिकीटदर वाढविले असले, तरी सोलापूर-गोवा आणि सोलापूर-मुंबई मार्गावरील मूळ तिकीटदरात फारसा बदल करण्यात आलेला नसल्याची माहिती प्रकाश ऑनलाइनचे चेतन लोढा यांनी दिली..वर्षात १४ हजार प्रवाशांनी घेतला आनंद...सोलापूर-गोवा विमानसेवा ९ जून २०२५ रोजी सुरू झाली होती. या सेवेला ९ जून २०२६ रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्षभरात सोलापूर-गोवा व गोवा-सोलापूर मार्गावर १४ हजारांहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला आहे. सुरुवातीला ६० ते ७० टक्के असलेला प्रतिसाद हळूहळू वाढत गेला. डिसेंबर व जानेवारी महिन्यात सलग सुमारे ५० दिवस विमानसेवा 'हाऊसफुल' राहिली होती. सध्या मे-जूनमधील सुट्ट्यांमुळे प्रवाशांची गर्दी वाढली असून ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यांसाठीही आत्तापासूनच बुकिंग सुरू झाल्याचे लोढा यांनी सांगितले.