Solapur Tuljapur Highway: दुभाजकांत विदेशी शोभा नको, देशी तरवड हवे! सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावर लागवडीची मागणी; जैवविविधतेच्या संवर्धनावर भर

सोलापूर : शेतीतील जैवविविधता टिकविण्यासह फुलपाखरांचे संवर्धन आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची असलेली तरवड वनस्पती दुर्मिळ होत आहे. आध्यात्मिकदृष्ट्याही विशेष महत्त्व असलेल्या या स्थानिक वनस्पतीचे संवर्धन करण्यासाठी सोलापूर- तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुभाजकांत नियोजनबद्ध लागवड करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.शेतीच्या बांधावर, रस्त्यांच्या कडेला आणि मोकळ्या जमिनीवर पूर्वी मोठ्या प्रमाणात आढळणाऱ्या तरवडच्या पिवळ्या फुलांचा वापर घटस्थापनेत घटाला माळ घालण्यासाठी केला जातो. या वनस्पतीमुळे फुलपाखरे आणि शेतीतील उपयुक्त कीटकांना अधिवास मिळतो. मित्रकीटक पिकांवरील किडींच्या नियंत्रणातही मदत करतात. त्यामुळे स्थानिक जैवविविधता टिकविण्यासाठी तरवडचे संवर्धन आवश्यक आहे..देशी वनस्पतींना प्राधान्य द्यावेराष्ट्रीय महामार्गाच्या दुभाजकांत तरवडसारख्या दिसणाऱ्या टीकोमा अर्थात फुटाणा या वनस्पतीऐवजी स्थानिक तरवडाची लागवड करावी. तरवडच्या शेंगा उन्हाळ्यात फुटत असल्याने त्यांतील बियांचे संकलन करून या वनस्पतीचे जतन करता येऊ शकते. पर्यावरणतज्ज्ञ, वनस्पतीशास्त्रज्ञ आणि वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली महामार्ग विभागाने हा उपक्रम राबवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..देखभालीचा खर्च कमीतरवडची उंची तुलनेने कमी असल्याने दुभाजकात लागवड केल्यास वाहनचालकांना दोन्ही बाजूंच्या वाहतुकीचा अंदाज घेणे सोपे होऊ शकते. योग्य उंची आणि दुभाजकाचीरुंदी यांचा समतोल राखून लागवड करता येईल. कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या या वनस्पतीमुळे देखभालीचा खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे..बार्शी तालुक्यातील लोक तरवडाच्या फांदीची वेल करून दूध नासू नये म्हणून दुधाच्या भांड्याला बांधून पुण्यापर्यंत दूध पाठवत असत, हे विशेष. तरवडाची पाने जगातील कुठलेही जनावर खात नाहीत. रुई, तरवड, रामीठा अशा वनस्पती फुलपाखरांसाठी वाचवायला हव्यात. जुन्नर परिसरात खुरासणीची माळ देवीला घालतात. मात्र, ही खुरासणी आपल्या शेताच्या बांधावर अगोदर पेरणी करतात आणि मगच घालतात, हे विशेष.- डॉ. महेश गायकवाड, पर्यावरणतज्ज्ञ, बारामती.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...ठळक बाबीगावातील लागवडीसाठी योग्य असलेल्या बियाण्यांचे घटस्थापनेतून सामूहिक परीक्षण.ज्यांचे बियाणे वाढेल त्यांची पेरणी रानात जास्त होणार. यासाठी होत असे घटस्थापना.या पेरलेल्या बियांवर कुठलाही आजार येऊ नये अर्थात कीड येऊ नये म्हणून अर्पण होत असे तरवड फुलांची माळ.तरवडाच्या फुलांचा वास अतिशय मंद असून नाकातील माळीन नावाचा आजार बरा करण्यासाठी या फुलांचा वास घेतला जातो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.