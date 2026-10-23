सोलापूर

Solapur Tuljapur Highway: दुभाजकांत विदेशी शोभा नको, देशी तरवड हवे! सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावर लागवडीची मागणी; जैवविविधतेच्या संवर्धनावर भर

Solapur Tuljapur Highway Seeks Native Tarwad Plants on Dividers: दुभाजकांत विदेशी शोभा नको, देशी तरवड हवे; सोलापूर-तुळजापूर महामार्गावर लागवडीची मागणी
Maharashtra Highway Greenery Push Calls for Native Tarwad Plantation on Solapur Tuljapur Road to Support Local Biodiversity

Maharashtra Highway Greenery Push Calls for Native Tarwad Plantation on Solapur Tuljapur Road to Support Local Biodiversity

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अरविंद मोटे
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सोलापूर : शेतीतील जैवविविधता टिकविण्यासह फुलपाखरांचे संवर्धन आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची असलेली तरवड वनस्पती दुर्मिळ होत आहे. आध्यात्मिकदृष्ट्याही विशेष महत्त्व असलेल्या या स्थानिक वनस्पतीचे संवर्धन करण्यासाठी सोलापूर- तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुभाजकांत नियोजनबद्ध लागवड करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.

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