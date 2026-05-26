Sangola News: जनगणना करताना शिक्षकाचा हृदयविकाराने मृत्यू; सांगोल्यातील राजेंद्र ढोले यांच्या निधनामुळे शोककळा

सांगोला : जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत असताना सांगोला शहरातील विद्यार्थीप्रिय शिक्षक राजेंद्र दामोदर ढोले (वय ४९) यांचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. २५) घडली. या घटनेमुळे विद्यामंदिर प्रशाला तसेच संपूर्ण सांगोला शहरावर शोककळा पसरली आहे..विद्यामंदिर प्रशालेत सहशिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले ढोले यांची जनगणना प्रगणक म्हणून नियुक्ती झाली होती. सोमवारी सकाळी सुमारे ९.४५ वाजता गावडे वस्ती परिसरात जनगणनेचे काम सुरू असताना त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि काही क्षणांतच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याचे सांगोला नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी सुधीर गवळी यांनी सांगितले.. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ त्यांना सांगोला येथील दक्षता हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच विद्यामंदिर प्रशालेत शोककळा पसरली. .संस्था अध्यक्ष प्रबुद्धचंद्र झपके, मुख्याधिकारी डॉ. सुधीर गवळी, शिक्षक, विद्यार्थी व नागरिकांनी रुग्णालयात धाव घेत श्रद्धांजली अर्पण केली. विद्यार्थ्यांमध्ये लोकप्रिय, शांत आणि कर्तव्यदक्ष शिक्षक म्हणून राजेंद्र ढोले यांची ओळख होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगी व दोन भाऊ असा परिवार आहे.