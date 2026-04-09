Tahsildar Rakesh Gidde Death : कष्टाने ‘तहसिलदार’ झाला पण, अर्ध्यावर डाव मोडला! राकेश गिड्डे यांच्या निधनाने सांगलीकर भावूक

Sangli Tehsildar Rakesh Gidde news : वडील अण्णासो गिड्डे खासगी वाहनावर चालक म्हणून काम करायचे. घरची जेमतेम कोरडवाहू शेती. या कुटुंबात राकेश जन्माला आला. कष्टाने शिकला, संघर्ष केला आणि तहसिलदार झाला. गावाला त्याचे भारी कौतुक. त्याच्याकडून प्रेरणा घेत अनेक तरुण स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागले, अनेकांनी यश मिळवले. त्याचे काम लक्षवेधी होते आणि त्याचा संसारही आता बहरू लागला होता, पण नियतीला हे मान्य नव्हते. एका अपघातात आज राकेश गिड्डे यांचं निधन झाले..बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्याचे तहसिलदार राकेश अण्णासाहेब गिड्डे यांच्या अपघाती निधनाची बातमी आज सकाळी येवून धडकली आणि सारे सुन्न झाले. ते ज्या शाळेत शिकले त्या शहीद अभयकुमार पाटील विद्यालयासह संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. ३१ वर्षांचा हा तरुण अधिकारी. २०१९ ला अधिकारी झाला. दीर्घकाळ पुण्यात राहून त्यांनी अभ्यास केला. वडिलांनी कष्टाने बळ दिले..ज्या वयात मुले करिअरसाठी संघर्ष करतात, त्या वयात हा पठ्ठ्या तालुक्याचा प्रमुख म्हणून खुर्चीवर विराजमान झाला. त्याच्या हाती जे होते, ते त्याने करत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. अडल्या-नडल्या लोकांच्या कल्याणाचे निर्णय गतीने राबवले. बांधावर जावून काम करणारा तहसिलदार अशी मराठवाड्यात ओळख निर्माण झाली. बीडमध्ये काम करणे सोपं नसते, राकेशने ते करून दाखवले..तीन वर्षांपूर्वी थाटामाटात लग्न झाले. दोन वर्षांची मुलगी आहे त्याला. पोरगा तहसिलदार झाल्याने कुटुंबाचे नशीबही पालटले. शेतीत विकास सुरू झाला. छोट्या-मोठ्या व्यवसायातून प्रगती व्हायला लागली. तो दूर मराठवाड्यात असला तरी गावातील अनेक उपक्रमांना त्याचे पाठबळ असायचे. कोरोना संकट काळात त्याने तिथून औषधे, वैद्यकीय सुविधांसाठी मदत उभी केली होती..राज्यातील कित्येक होतकरू तरुणांना तो स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीबाबत मार्गदर्शन करायचा. त्याच्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते... कष्टाने तहसिलदार झाला, पण त्याचा डाव अर्ध्यावर मोडला. संबंध मराठवाडा सुन्न आहे, त्यांचे मूळ गाव एरंडोलीवर शोककळा पसरली आहे.