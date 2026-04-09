शेतकरी कुटुंबात जन्म, २०१९ ला तहसीलदार; वयाच्या अवघ्या ३१ व्या वर्षी सांगलीच्या सुपुत्राचा दुर्दैवी अंत

बीडमधील केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा अपघातात मृत्यू झाल्याच्या घटनेनं हळहळ व्यक्त केली जात आहे. गुरुवारी पहाटे पाच वाजता त्यांचा लातूर अंबाजोगाई महामार्गावर अपघात झाला. राकेश गिड्डे यांची कार उलटून ही दुर्घटना घडली. मूळचे सांगली जिल्ह्यातले असलेल्या राकेश गिड्डे यांची कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळख होती. केजमध्ये महसूल विभागात त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेत जनहिताची अनेक कामे मार्गी लावली होती. tehsildar Rakesh Gidde tragic death.राकेश गिड्डे हे २०१९ च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत यश मिळवत नायब तहसीलदार झाले होते. त्यानंतर दोनच वर्षात ते तहसीलदारही झाले. सुरुवातीला त्यांनी नांदेडमध्ये प्रशिक्षणार्थी नायब तहसीलदार म्हणून काम केलं होतं. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या राकेश गिड्डे यांच्या अपघाती निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे..सांगली जिल्ह्यातल्या मिरजमधील एरंडोली या गावात जन्मलेल्या राकेश यांचं प्राथमिक शिक्षण गावातच झालं. सातवीपर्यंत गावात शिक्षण झाल्यानंतर पुढे दहावीपर्यंतचं शिक्षण साताऱ्यात पूर्ण केलं. त्यानंतर अकरावी-बारावी कॉलेजसाठी ते कोल्हापूरला आले. तर इंजिनिअरिंग कराडच्या सरकारी कॉलेजमध्ये पूर्ण केलं. इंजिनिअरिंगवेळीच त्यांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली होती..नायब तहसीलदार झाल्यानंतर दिलेल्या एका मुलाखतीत राकेश गिड्डे यांनी सांगितलं होतं की, स्पर्धा परीक्षा करण्याचं काही स्वप्न नव्हतं. अपघातानेच स्पर्धा परीक्षेकडे वळलो. गावात मित्र स्पर्धा परीक्षेची तयारी करायचे. त्यांच्यासोबत असताना स्पर्धा परीक्षेसाठी प्रोत्साहन दिलं. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागलो. इंजिनिअरिंगला असताना काही सिनियर्स एमपीएससीत उत्तीर्ण झाले होते. गावातही काही अधिकारी होते. त्यातून प्रेरणा घेतली होती.२०१५-१६ ला इंजिनिअरिंगच्या सेकंड आणि थर्ड इयरला स्पर्धा परीक्षेकडे गांभीर्यानं बघायला सुरुवात केली होती. सुदैवाने अभ्यास केला आणि यश मिळालं.