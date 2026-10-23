अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ यांना बॉम्बहल्ल्याची धमकी; दादरमधील चार शाळांनाही ईमेल, तपास सुरू

AMITABH BACHCHAN JALSA BUNGALOW BOMB THREAT UPDATE: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन आणि पंजाबी गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ यांना बॉम्ब स्फोट घडवून आणण्याची धमकी दिलीय. यासंदर्भात मुंबईच्या महापौर ऋतु तावडे यांना सुद्धा धमकीसंदर्भात ईमेल मिळाल्याचं माहिती आहे. या ईमेलमध्ये अमिताभ बच्चन यांचे जुहू येथील ‘जलसा’ निवासस्थान आणि दिलजीत दोसांझ यांच्या आगामी कार्यक्रमाचा उल्लेख करण्यात आला आहे..माहितीनुसार, 'मुंबईतील दादर परिसरातील चार शाळांनाही धमकीचे ईमेल मिळाल्याची माहिती आहे. महापौर रितू तावडे यांना पाठवलेल्या मेलमध्ये अमिताभ बच्चन यांच्या जलसा बंगल्यावर बॉम्ब हल्ला करण्याची धमकी देण्यात आलीय. तसंच ३१ ऑक्टोंबर ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत कधीही बंगल्याला लक्ष्य केलं जाऊ शकते, असा उल्लेख करण्यात आला. ईमेल पाठवणाऱ्याने या कथित हल्ल्याचा संबंध १९८४ मधील ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’शी जोडल्याचे वृत्त आहे. तसेच, ईमेलमध्ये खलिस्तानसमर्थक घोषणा आणि १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलींचाही उल्लेख करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.'.या ईमेलमध्ये दिलजीत दोसांझ यांना धमकी दिल्याची माहिती आहे. तसंच मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्स इथं होण्याऱ्या कार्यक्रमात आत्मघाती हल्ला करण्याच उल्लेखही मेलमध्ये करण्यात आला. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी मुंबईतील दादर परिसरातील सुमारे चार प्रमुख शाळांना धमकीचे ईमेल मिळाल्याचे वृत्त आहे. याची माहिती मिळताच मुंबई पोलिसांनी संबंधित शाळांमध्ये तपासणी केली..अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ आणि शाळांना मिळालेल्या धमकीच्या ईमेलप्रकरणी तपास सुरू आहे. ईमेल पाठवणाऱ्याची ओळख, धमकीची सत्यता आणि या घटनांमध्ये परस्पर संबंध आहे का, याबाबत पोलिस तपास करत आहेत..'अशोक, तुला शुगर आहे, जरा कंट्रोल ठेव' अशोकमामांना गोड खाताना पाहून निवेदिता ताई चिडल्या, संकर्षण किस्सा सांगत म्हणाला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.