आश्रम ३ मधील इंटीमेट सीनवर पहिल्यांदाच बोलला बॉबी देओल, म्हणाला, 'मी फार घाबरलो होतो'

BOBBY DEOL OPENS UP ABOUT AASHRAM INTIMATE SCENES:बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओलने ‘आश्रम ३’ वेबसीरिजमधील इंटीमेट सीनबाबत मोठा खुलासा केला आहे. हे सीन करताना आपण खूप घाबरलो होतो असं सांगताना अभिनेता पत्नी तान्याबद्दल बोलताना भावूक झाला.
Apurva Kulkarni
BOBBY DEOL GETS EMOTIONAL TALKING ABOUT WIFE TANYA: बॉबी देओल हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने नायकापासून खलनायकापर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहे. त्याच्या आश्रम वेबसीरिजची बरीच चर्चा रंगली. त्याने आश्रम ३ या वेबसीरिजमध्ये ईशा गुप्तासोबत अनेक इंटीमेट सीन दिले होते. त्याच्या त्या सीनची बॉलिवूडमध्ये बरंच बोललं गेलं. दरम्यान अशातच बॉबीने एका मुलाखतीत त्या सीनबाबत आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत खुलासा केलाय.

