आश्रम ३ मधील इंटीमेट सीनवर पहिल्यांदाच बोलला बॉबी देओल, म्हणाला, 'मी फार घाबरलो होतो'

BOBBY DEOL GETS EMOTIONAL TALKING ABOUT WIFE TANYA: बॉबी देओल हा बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. त्याने नायकापासून खलनायकापर्यंत अनेक भूमिका साकारल्या आहे. त्याच्या आश्रम वेबसीरिजची बरीच चर्चा रंगली. त्याने आश्रम ३ या वेबसीरिजमध्ये ईशा गुप्तासोबत अनेक इंटीमेट सीन दिले होते. त्याच्या त्या सीनची बॉलिवूडमध्ये बरंच बोललं गेलं. दरम्यान अशातच बॉबीने एका मुलाखतीत त्या सीनबाबत आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत खुलासा केलाय. .शेअर सुमन याच्या पॉडकास्टला बॉबीने मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तो म्हणाला की, 'मी आश्रम सिनेमातील इंटीमेट सीनबाबतची माहिती घरच्यांपासून लपवून ठेवली होती. मी ही कथा ऐकल्यानंतर वडील, आई आणि भावाला सुद्धा याबद्दल सांगितलं नव्हतं. या गोष्टी फक्त माझ्या पत्नीला तान्याला माहिती होत्या. कारण बाहेरून कुठून चुकीचं जाण्यापेक्षा मी तिला सांगितलं. कारण माझ्या कठीण काळात ती नेहमीच माझ्यासोबत असते.'.पत्नीबद्दल बोलताना बॉबी भावूक झाला होता. तो म्हणाला की, 'जेव्हा माठा कठीण काळ होता त्यावेळी माझ्या पत्नीनं माझी साथ दिली. आज मी जो काही आहे तो पत्नीमुळेच आहे. माझ्या वाईट काळात तिने माझं संपूर्ण घर सांभाळलं. जेव्हा मी इंटीमेट सीन देत होते, त्यावेळी मी खूप घाबरलो होतो. त्यावेळी मला माझ्या पत्नीची प्रचंड आठवण आली. मला तिला त्रास होईल अशा गोष्टी नको होत्या.'.तसंच करिअरबद्दल बोलताना तो म्हणाला की, 'एकदा माझ्या मुलाने पत्नीला विचारलं की, तुम्हा कामाला जातात, पापा घरीच बसतात. तेव्हा त्या गोष्टीनं मी खूप हादरून गेलो होतो. त्यानंतर मी पुन्हा कामावर लक्ष दिलं. माझ्या आयुष्यात माझी पत्नी बॅकबोन आहे.' .'सेटवर वर्चस्व दाखवलं जात होतं' अमृताने सांगितला 'तुमचं आमचं सेम असतं' मालिकेच्या सेटवरचा किस्सा, म्हणाली...'वजनावरुन मला नेहमी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.